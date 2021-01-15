自由廣場》蔣介石會罵江啟臣「狂囈」

◎ 沈建德

中國國民黨主席江啟臣前往頭寮謁蔣經國陵，並發新聞稿稱台灣是中華民國的一部分云云。類似的說法，一九四九年一月就被該黨總裁蔣介石批為「狂囈」，因為台灣不屬於中華民國。

當年，台灣省主席陳誠在記者會說要把台灣作為剿共最後的堡壘與民族復興的根據地，遭蔣介石電斥，說陳誠這個講法令中外稍有常識者輕笑其為狂囈，重要同志多所抱怨、責難，使他（蔣介石）無言以對，要陳誠「今後切勿自作主張，多出風頭」（參見新聞「國史館解密 蔣介石曾言『台灣不過為我國一託管地』」）。江啟臣謁陵新聞稿也是自作主張，多出鋒頭，可是國民黨內無人抱怨、責難，可見水準的一般。

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到了六月十八日，蔣介石日記寫著：「台灣主權與法律地位，美、英恐我不能固守台灣，為共匪奪取，…故對美應有堅決表示，…決不能交還盟國。」台灣為何要交還盟國（即聯合國）？因為前一年（一九四五年）六月廿六日制訂的聯合國憲章第七十七及七十六條規定，自敵國分離的領土，應由聯合國託管自治獨立。

一九四九年時，國共內戰勝負已分，美國憂慮中共會渡海奪台，六月九日美國國務院就建議聯合國在台辦理託管公投，東京盟軍總部也表態要收回台灣由聯合國託管。六月廿日蔣介石對麥帥苦苦哀求，保證「中國政府無將都城或最高軍事統帥部（國防部）遷至台灣之意」、「也不會成為類似倫敦波蘭政府之流亡政府」。這天蔣經國的日記也有相同的記載。

想不到江啟臣謁陵蔣經國，卻發新聞稿稱台灣是中華民國的一部分，打臉蔣經國。這可能和一九四九年十二月七日有關，是日不但中華民國國防部，整個政府都流亡來台「吃台灣」，但台灣人沒聲音。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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