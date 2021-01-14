新聞線上》龐皮歐的臨去秋波

（美聯社檔案照）

記者陳杉榮

美國國務卿龐皮歐在任期尾聲，宣布解除美台交往的自我設限，全面提升美台關係。這是繼美國國會陸續制定友台法案之後，行政部門的自我解索，有助於兩國的正常往來。在此同時，美國人也需要了解，當中國透過民族主義和經濟誘惑雙管齊下滲透台灣，過去的盟友中國國民黨已經「質變」，美國不能再採戰略模糊，被動面對局勢的變化。

川普任內，明確將帝制集權中國列為文明世界的主要敵人，建構並執行新的美中架構及印太戰略，東亞漢字圈的台灣，其樞紐的戰略地位，在美國的全球戰略調整過程受到重視。如今，川普即將任滿，拜登下週就職，美國這場總統選舉爭議，造成階級和族群的裂痕，短期內不易癒合，中國正以逸待勞等著拜登上場，美國的壓力更顯沉重，習近平帝國政權是美國無可迴避的核心挑戰。

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武漢肺炎疫情席捲全球，美國受到重創，川普兩面作戰，對於疫情的輕忽，是他敗選的主要原因之一。反觀台灣是自由世界防疫領先國家，高度凸顯民主制度透明化的優越性，換句話說，台灣為民主制度守住了顏面。龐皮歐和前國安顧問波頓、國安副顧問博明、前白宮國家貿易委員會主任納瓦洛等人，在任期間對台灣正向友善，把差一點倒向中國的台灣拉回了民主陣營。

中共是一個善於「把歷史當作地理」的國家，「一個中國」是中共劃下的一張羅網，美國再無必要以廿世紀的東亞概念照著中國的圖畫說文解字，中國共產帝制不改，美國應該立即檢討調整「一個中國」政策，避免對東亞漢字圈國家的發展，產生不可逆的後果。東亞的台灣、日本、朝鮮、南韓、越南等五國，圈繞在中國周邊，漢字圈六國以儒家文明為主要的文化傳承，歷史上，只要中原政權強大，必然侵略四鄰。

美國印太戰略，設定中國可能侵略的目標，南海周邊諸國，越南首當其衝；台海的台灣，中國長期叫囂擁有台灣主權；東海的日本，也是中國優先打擊對象。朝鮮半島勢不兩立的兩個韓國，遲早納為中原政權的囊中物。如果美國不能強力壓制中共對於領土擴張的野心，「一個中國」的版圖必然越來越廣、越來越大。

台灣由於民族認同和經濟誘因，承載著比越南和日本等國更重的壓力，比其他漢字圈國家更容易被中國滲透。七十年前，國民黨蔣家政權敗退，在台灣重新豎立中華民國的大旗，整個廿世紀國民黨都是美國的盟友；現在呢？國民黨已然轉性質變，反美情結蠢蠢欲動，面對中共唯唯諾諾，此時台灣更需要美國友善具體的支持，避免東亞的均勢從台灣內部崩裂。

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