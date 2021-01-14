自由廣場》轉型正義 樂見蔣萬安成為領頭羊

◎ 劉熙明

國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張威權統治時期不當沒收人民財產的返還辦法等有利被害人之條文。此舉是否為了選台北市長的政治動機，引發熱議。但對國民黨新生代政治領導人願意正視白色恐怖的受害人，努力修復社會創傷，期待此是兩大政黨共同推動轉型正義的起步。

台灣推動轉型正義的浩大工程中，國民黨蓄意阻擋，一直是推動失利的主因。原因大致是面對其黨史的加害者形象，不願意面對歷史、揭露過往的不堪。此又包括目前的當權派或外省第二代，不願面對其父執輩的加害者角色。因此，他們將轉型正義工程，視為民進黨清算鬥爭國民黨的政治資本。

請繼續往下閱讀...

而在轉型正義過程中，至今確認的加害者是蔣介石與蔣經國總統，其他大多數加害者仍不清楚真相，無法處理，學術界只能以威權體制機器是加害者來解讀。因此，蔣氏父子後代的蔣萬安立委坦然面對其先輩的過錯，協助轉型正義工程，是社會走向和解的一大步。

國民黨面臨歷史的包袱中，台灣的文化性格對加害者的後代，只要願意坦然面對，並不會怪罪，此亦是蔣萬安願意修法協助白色恐怖時期被害人的原因，也因此被政治解讀為欲競選二○二二年台北市長的擴大選票來源。

做為加害人後代與國民黨新生代領導人的蔣萬安，既然願意挺身拆解其原罪，希望他成為國民黨推動轉型正義的領頭羊，共同面對台灣民主化過程中一頁悲慟的歷史，與走向大和解。

（作者是北教大台文所兼任副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法