自由廣場》來台依親？還是特工出任務？

◎ 李尚謙

港星向華強去年底申請依親移民來台，對台灣民眾而言，主要應擔憂其背後的香港黑道背景與中共政府勾結滲透，而對其他逃離「港版國安法」的來台港人來說，已達人心惶惶的程度。由於目前台灣對港澳移民相關辦法仍維持一貫標準下，不僅無法防範來台依親這樣的變相滲透，台灣似乎不可能做到真正「撐香港」，確保港人在台的人身安全不受中共威脅。

中國政府近年來入境自由國度逮捕、打壓國內異議份子案例不勝枚舉，舉例來說，從二○一四年起，習近平即透過「獵狐計畫」鎖定並脅迫在美國批評北京當局的海外中國人回國，甚至由「特派使者」登門拜訪，傳達「回國，否則輕生」訊息給這些海外異議份子。目前受害者已達數百人，其中不乏取得美國綠卡的中國公民。

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另一例則是發生於去年十二月九日，甫於瑞士政府秘密尋求與中共續簽特製版的「重新接納協議」之際，由人權團體所揭露，在該份協議中，中國特工可用非官方的身分入境瑞士、甚至申根地區，盤問調查並將非法居留的中國公民驅逐出境。尤其過程中瑞士政府不但對「特派使者」行程保密，各項差旅支出並一律由瑞士納稅人買單。

對流亡海外的中國異議份子來說，民主自由國度應當是足夠安全的避風港，然而在上述案例中，再度證實中共打壓異己無遠弗屆，即便是民主國家，也還是有政治庇護的漏洞。相同情況如果發生在台灣，單單要求陸委會嚴格審批香港移民來台資格是不夠的，也無法治本，而應從國家安全角度思考，於此刻因應「港版國安法」啟動後香港性質的轉變，將其視同中國的一省。

筆者呼籲政府重新檢視港澳居民入台居留許可辦法，逐步取消相關特殊性規定，如此才能降低中共特工與代理人藉此條款來台打壓港人，如此才能真正幫助流亡港人。

（作者是台灣基進政經私塾學員、台南市民）

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