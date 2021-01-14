自由廣場》（金恒煒專欄）美中關係回不去了

看似驚雷一般，離川普總統卸任只剩區區十一天，國務卿龐皮歐宣佈廢除束縛美國對台官方來往的「接觸指南」，即日起失效。國務卿的聲明引發許多反彈，歐巴馬時代的國安會資深主任麥艾文（Evan Medeiros）的說法最具代表性，他質疑之一是：「本屆政府在兩週內就要結束了」，「看來像一個噱頭」；其二是「如果龐皮歐理直氣壯，為何前一年不做？」至於像親中的澳洲前總理陸克文所說，這是在拜登上任前，埋下動搖美中關係的「地雷」，就更情見乎辭了。川普這招真個是「怎敵他臨去秋波那一轉」。

其實，這「一轉」遠在二○一六年年底川普與蔡英文通電話時就現端倪了。最後透過立法與行動，一步一步達陣。

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先是二○二○年三、四月間，參議員柯頓（Tom Cotton）與眾院外交委員會主席恩格（Eliot Engel）、共和黨籍首席議員麥考爾（Micheal McCaul）分別在參眾兩院提出「台灣保證法案」；明令國務院「檢討」對台「接觸指南」。去年十二月廿二日國會通過包括「台灣保證法」在內的聯邦政府撥款法案，規定在一八○天內向院報告，並要提出更新版本。這是國會立法，絕非國民黨副秘書長黃奎博亂掰的出於所謂「內部文件」。

龐皮歐其實行動先於法律，先是二○一九年「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」，同年國家安全秘書長李大維與美國國安顧問波頓會晤；二○二○年八月美國衛生與公眾服務部長阿札爾（Alex Azar）訪問台灣。法案正式通過後的今年一月九日，美國國務卿才公開聲明華府行之四十年的「對台接觸指南」作廢。十一日國務院助卿古柏（Clarke Cooper）會見台灣駐美代表蕭美琴；十四日美政府宣佈，駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台，並與蔡總統見面，即使因美國總統交接而臨時取消，意思到了。

形勢很清楚，美中關係回不去了。《紐約時報》引用官員的話：「對中國採取強硬立場以及與台灣建立更緊密關係，或許是川普政治遺緒（legacy）的一部分」，並報導目前政府已設法鎖定一些讓拜登難以逆轉的政策。固然《紐時》也引用準國務卿布林肯（Antony J. Blinken） 的話說，即使如此，拜登也可能會阻止與台灣官員進行高層接觸；重點是《紐時》收尾的結論：「兩黨越來越支持與台北建立更緊密的關係」。就此而言，那些寄望拜登上任之後「翻盤」，可能是沙特所說的「先驗性的期望」（a priori hope）而已。

《聯合報》〈小心美麗禮物背後的政治意圖〉就是一例；這種居心與國民黨黨團總召費鴻泰把克拉夫特稱作「惡客」同樣的可恥、可鄙與下流。

最叫人傻眼的是，國民黨主席江啟臣警告蔡政府不要變成美中對弈的籌碼或棄子，這與中國國務院發言人馬曉光、國台辦發言人朱鳳蓮所說「甘當美國棋子」有何不同？國民黨、共產黨，沒招了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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