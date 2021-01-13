自由廣場》營造公正社會 才能燃起育兒動力

◎ 蔡木章

台灣少子化問題嚴重，去年已呈現「生不如死」的人口負成長現象，亦即嬰兒出生數十六萬餘人，少於死亡的十七萬餘人，人口老化及人口負成長，這兩起大海嘯現正撲向台灣。

面對少子化問題，雖政府提出獎勵生育的種種優惠措施，希望能提高年輕人的生育率，然而事與願違，非但沒能提高生育率，人口出生數反而降至歷史低點。

請繼續往下閱讀...

歸咎其原因，高房價、高物價固然是其因，但絕非年輕人視結婚及育兒為畏途的主因。民國八十年後出生的世代，應該是現在生育年齡的主力，這些年輕世代出生在經濟繁榮、生活無虞且無須勞動力付出的時代，過慣了優渥自由的生活，現在要他們養兒育女，恐非易事，願意生一個就算不錯了，因此人口負成長本是意料中事。

更何況，現在的社會氛圍，教改亂七八糟，讓家長及學子無所適從（到底是改學生還是改家長）。加上育兒本是件苦差事，如放任不管，到底是要帶壞別人，還是被別人帶壞，況且社會充斥著笑貧不笑娼、貧富日趨懸殊的現象，富者朱門酒肉臭，貧者路有凍死骨。多生一個只會更降低自己的生活品質，所以，誰要生？

筆者以為，政府在提倡生育率政策方向時，一定要治本，因為唯有社會的公平正義能夠彰顯，小孩子的未來才有希望，有前途，才能燃起年輕人養兒育女的動力，倘若只靠撒幾萬元，企圖籠絡年輕人「增產報國」，不僅緣木求魚、更是痴人說夢，屆時人口負成長恐怕只會更低，沒有最低。

（作者從事服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法