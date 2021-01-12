美國民主以選票定勝負和政權和平轉移為優越特色，這套規則與傳統實行了兩百多年，去年大選首次凸槌。

也許中共喉舌對民主體制跌跤幸災樂禍，可以藉此大吹共黨專制的「優越性」，但他們會失望，他們不敢問中共體制能否再走二十年而不崩盤。

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美國民主體制不是問題，選舉規則沒有變，川普在二○一六年大選，選民票比希拉蕊少，選舉人票超過半數獲勝，希拉蕊認輸；去年大選，同樣規則，川普選民票和選舉人票都輸，但不認輸，狂想自己大贏才大凸槌。

川普選舉官司，五十幾件全敗訴；關鍵州選票重計，得票不增反減；共和黨選務官員嚴拒替他作弊「找」票；要求國會濫權翻盤，副總統彭斯和多數共和黨議員都不認同；他公然煽動群眾衝撞國會，更涉嫌教唆叛亂。

川普把執政當鬧劇，把「我輸了，一定是對手舞弊」當真理，「美國再偉大」雖有號召力，得到未受大學教育的「白男」，包括白人優越主義者支持，但在種族衝突中，川普被認為同情白人，歧視黑人，加深種族裂痕。

種族問題最容易被引爆，非裔勢力在南方不斷去除內戰時期南方軍政領袖塑像，造成白人不滿；極左派搞「黑人的命也是命」，抗議警察暴力，城市暴動不停；川普對國會喊打，白人便衝向國會。

川普評價兩極，也造成台僑立場分歧。因為他反共護台，老一代台灣人二話不說，和中國民運人士一樣，堅決支持他；但年輕的一代認為川普執政無能使美國弱化，長期而言對台灣不利，不支持川普。

但這次大凸槌，證明美國體制仍完備，三權的制衡，「選民發聲，法官判決，州官員確認」，國會不分黨派拒絕支持川普濫權，他再怎麼耍賴也只有下台一途。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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