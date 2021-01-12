社論》在台灣反美親中能有市場嗎？

美國國務卿龐皮歐九日宣布，解除美台交往的自我設限，全面提升雙邊關係。過去幾十年來，為了安撫北京的共產黨政權，國務院制訂了複雜的內規，規範外交、軍事或其他官員和台灣官員交流，行政部門和台灣的外交事宜，都須由美國在台協會（ＡＩＴ）處理。解禁之後，台灣包括總統在內的高級官員訪美限制放寬，台美關係可望全面提升。

這是台美關係的重大發展，只是宣布的時機正逢川普總統即將卸任，各方立即的反應從而包括︰如此好事何以直到川普政府交接前夕才定案？繼任的拜登政府會買這個帳嗎？連帶地，美國駐聯合國大使克拉夫特將於明天起來訪三天，也引發類似的評估或質疑︰究竟，川普政府支持台灣的動作頻頻，只是總結任內友台政策的結果，還是有意為拜登設下難以逆轉門檻的臨去秋波？

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答案應屬前者。有如國務院亞太助卿史達偉向《金融時報》強調，這是美方長期評估雙方關係後的結果，並非倉促決定，「我們一直試著修正美中整體關係，這是大方向的其中一個步驟」。史達偉也呼籲拜登政府，既然他們矢言將比過去的民主黨政府對中國更強硬，就應該延續有關台灣的新政策。

史達偉所言不虛。事實上，去年八月，《紐約時報》就曾報導，美國打算把對台灣外交提升到「國與國」關係，只差「承認主權」而已。當時，美國衛生部長阿札爾來訪，川普政府也持續批准對我國軍售。據《紐約時報》分析，川普政府旨在增強台灣的國際能見度，並反制北京削弱台灣地位的行動，官員希望美台盡可能接近「國與國」關係，只差沒承認台灣主權。此外，由於美國已走上與中國長期對抗、競爭的道路，未來不論何人出任總統，都難以逆轉這種趨勢。如今，龐皮歐的宣布、史達偉的強調，都證實了《紐約時報》四個月前的報導。從而，這是川普政府總結四年來對台灣政策的務實且適時舉措，為兩年多前國會主動立法並生效《台灣旅行法》的具體實踐，也為美台關係新局打下基礎。

根本事實如此，再看台灣國內政黨的反應，言如心聲，就凸顯其基本價值和立場。其中，時代力量的聲明，是最能站在台灣利益角度的剴切發言。它樂見台美關係持續加溫，歡迎克拉夫特來訪，強調我國外交處境艱難，若干在野黨以單一議題刻意簡化，或以「交換、讓利」一說誤導台美關係進展，它不予認同。相形之下，中國國民黨從正面看待雙邊關係強化及提升，但願不要曇花一現，盼拜登政府能延續，也希望台灣不要成為美中對弈的籌碼。

百年老店話語至此，雖屬陳腔，還不算太離譜。然而，對克拉夫特來訪，即將出任該黨立院黨團總召的費鴻泰指她「不是好客，是惡客，不應該要來」，質問「她來會帶給台灣什麼？」同黨立委說她是「煤炭業的老闆娘」，暗指前來幫其夫婿推銷「乾淨的煤」；黨官宣稱民進黨歡迎克拉夫特是「給拜登政府找麻煩」。凡此，對歷來少見的美國駐聯合國常任代表來訪，無端牽扯，言辭尖刻，脫離常理，心態可議，令人匪夷所思。對比北京方面以「喪心病狂」、「最後瘋狂」對龐皮歐與克拉夫特口出惡言，還真是國共兩黨一個樣，為反美、制台不約而同，隔海唱和。

去年十月，中國國民黨在立法院提出「台美建交」、「美國協防台灣」兩項決議案，獲無異議通過。顯然，該黨深知台灣絕大多數人是親美的，這其實是任何腦筋正常的人從常識、常理即可判斷的事實︰台灣不親美，難道要親近千方百計要吃掉台灣的中國？況且近四年來，川普在做，台灣人在看；相較於近數月來幾乎天天以軍機來騷擾的中國，不論龐皮歐的作為或克拉夫特來訪，台灣人都要熱烈歡迎。

不過，中國國民黨口口聲聲自己「也親美」，顯然禁不起事實檢驗。它不僅反對放寬美豬進口，從克拉夫特到前此衛生部長阿札爾來訪，也都有其黨人酸言酸語，誣指是前來推銷美國產品，見不得台美關係因高級官員來訪而強化與提升，甚至動輒以中國可能報復為要脅。尤其在上述「台美建交」、「美國協防台灣」兩項決議案遭到中國批評後，該黨更加緊反美的動作。以反美的角度衡量，國共兩黨還真是同一個鼻孔出氣。問題是，一個寧讓台灣人民感冒，也不能讓中國不舒服的政黨，黨名又掛著「中國」的旗號，能在台灣繼續反美而有市場嗎？

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