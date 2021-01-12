自由廣場》真理台文館爭議的不同聲音

◎ 李欣芬

星期天（十日）參加完教會的禮拜後，中午跟著大夥兒吃著愛餐時，只見去年九月同樣參加李登輝前總統追思告別禮拜的林長老面色凝重，詢問後才知道，原來身為真理大學董事的他，為了近日台文館一事憂心忡忡，認為有損校譽；並且為陳奇銘校長被抹紅而忿忿不平，頻頻說著：「只不過去中國參加研討會，一定就是親共人士嗎？」

台文館事件鬧得沸沸揚揚，我想與基進黨這個年輕的台派政黨有關，他們一刀砍過去，還送了真理校方一個親中的帽子，然後迴避所有複雜的問題，真是太沉重，有欠思考啊！綜觀台文館前館長張良澤教授的生平，不禁敬佩他對台灣文學的畢生貢獻，我想這也是許多學生與台派學者會聲援他的原因；然而身為學者只要專注於學術研究，但校方卻必須擔負起營運成敗！真理大學一九九七年三月在淡水校區成立台灣文學資料館，二○○一年九月遷到麻豆校區，但受到少子化因素影響，真理大學去年決定將台灣文學資料館搬回淡水校本部，並多次與張教授溝通，但他卻反對遷移場館，校方無奈，兩度換鎖！

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多次上網爬梳，綜合大家的看法，真理大學台文館一事牽涉到遷館淡水、典藏清點、公產私有、館長貢獻、校方執行方式等，實應一碼歸一碼，不該混為一談，因為無限上綱的結果只會壞事；目前最迫切的是，館內那些張教授所收藏的珍貴史料能獲得專業的保存、管理與運用！

最後我想說，好友阿蘭自公立研究機構退休，她本想慢慢地搬遷研究室內的書籍物品，未料隔天她的所有東西都被丟在一個大紙箱內，就擺在研究室門口。因此張良澤教授自六十五歲屆齡退休後，十七年來真理大學仍持續為他提供研究室，不可謂不善，或許張教授應該儘快為收藏史料找到一個家，才是上策！

（作者為台灣教授協會會員）

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