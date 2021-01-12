自由廣場》戒慎恐懼的台美關係

◎ 陳文卿

繼美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪台之後，美國國務卿龐皮歐又發布聲明，宣布解除美台交往限制。也就是說，如果這項宣布不被拜登政府推翻，未來我國上自總統以及各級政府官員，都可堂而皇之的正式訪問華府。這對台美關係的進展，當然又是一大步。

想當然耳，又會有一批人對此唱衰，並懷疑一個過幾天就將卸任的官員來訪問，對台灣有何實質效益？表面上來看，這樣的說法當然也有道理。而我國政府再天真，也不至於認為可藉此換得克拉夫特任何承諾，例如協助台灣進入聯合國等，因為川普政府不可能開支票要拜登政府買單。可是克拉夫特現在是不折不扣的美國政府高階官員，以「現任」的身分訪台，則開啟一個官方正式交流的新里程碑，意義十分重大。

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另一方面， 龐皮歐的聲明卻是立即且有效的。雖然川普政府即將下台了，但美國畢竟是個有制度的民主國家，拜登政府上台後，即使友台的力道不像川普那麼強，但除非有重大違憲或國會提出修正，否則政策就必須延續下去。

打個比方，立法院有時對部會提出的某個計畫內容極不滿意，因此有幾種做法，第一是將預算科目完全刪除，第二是預算經費大幅刪減，甚至僅剩下一元。但後者比前者好多了，只要預算科目還在，就有可能在此科目下變更經費。未來的拜登政府即使不願意「川規拜隨」，卻不可能將川普政府所建立的幾項友台碑石完全拆除，頂多是規模或強度降低罷了。當然，維繫這個得來不易的台美關係，蔡政府必須更戒慎恐懼，也不宜太過樂觀而有大動作，以免刺激中國以及拜登政府。

（作者從事環保服務業）

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