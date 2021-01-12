自由廣場》是誰怕了？看辣台妹如何把球打出去！

◎ 朱孟庠

美國總統川普即將卸任，國務卿龐皮歐九日宣布，取消美國對台關係中美方所有交流限制。中國官媒總編胡錫進表示：「一月廿日之前的最後十天，是中國給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得窗口。」胡並叫囂：「台灣政權末日倒計時的開始。蔡英文看來有點怕了。」

近日獨派朋友們都在討論這個問題， 「蔡總統會在總統府接見凱莉．克拉夫特（Kelly Craft）？」

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「要卸任的凱莉到台灣，其實什麼也不能討論，也不能做任何承諾。」「蔡政府或許只能行禮如儀，還不知道會不會在總統府接見，如果在總統府接見自然意義非凡。」「很尷尬，不知總統怎麼接這個球？是在賓館招待，還是會在總統府以國對國的方式見面。」「可惜，如果早一點來多好，蔡政府一定會高調接待。」「說此刻凱莉不適合來的人，是不懂華府外交的狹隘見解，凱莉不只是代表川普政府，更是代表美國！」大家你一言我一語地爭論著。

美國的對台政策是延續的，此刻克拉夫特就是在「關係深化的氛圍」下，銜命來台的，雖然時間是晚了些。但國務卿龐皮歐的此一決定，與美國國會一九七九年通過的「台灣關係法」立法意旨（台灣是主權國家，統治當局是事實主權政府）一致；也與美國聯邦各級法院針對台灣關係法的台灣國家地位︱「台灣是一個獨立的主權國家」判決結果完全相符。去年十一月十二日龐皮歐回應台灣議題時，曾直言「台灣非中國一部分」，並表示北京應認知美國對台承諾是不分黨派的。因此凱莉卸任與否，並非關鍵。

凱莉．克拉夫特訪台正考驗政府的智慧，如何處理共創雙贏？當國務卿龐皮歐不斷為台灣伸張主權的時刻，凱莉由他指派而來，那麼蔡總統若在總統府高規格接見凱莉，應比私下宴請，更具國對國的積極正面宣示意義。美國對台政策已由模糊走向明確，並具有其延續性。

個人相信，「辣台妹」蔡總統一定會把球做起來，再狠狠將球發出去，以彰顯美國遂行重返亞太的策略，並提升台灣戰略地位，更伸張台灣主權國格之正面宣示。因為看中共打手外交部發言人華春瑩、官媒總編胡錫進等人的叫囂，就知道中共此時的緊張與恐懼。

（作者是李登輝民主協會顧問）

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