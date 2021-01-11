社論》中國獨裁嘲笑美國民主？

美國日前發生川普支持群眾衝撞國會的暴力事件，全球主要民主國家領袖同時譴責，並不認同群眾的脫序行為，顯示暴力事件並非民主常態。然而，此一失控事件卻讓非民主國家見獵心喜，尤其中國更是喜形於色，毫不遮掩幸災樂禍的心情，對「美式民主」大加譏諷。中國官媒中央電視台宣稱「暴民打砸國會山莊，美式民主演砸了」，彷彿其大力吹噓的中國特色社會主義民主終於一吐怨氣，大大滿足了中國文明超越西方文明的精神勝利法。

川普發動美中貿易戰，阻撓了中共數位獨裁體制向全世界的擴張，其之挺台，更是立基於民主價值與產業供應鏈抗中的道德制高點。在此一全球性的價值同盟大潮下，一向被孤立、忽視的台灣及其所代表的價值，終於得到世人的重視。此所以，不少台灣人自然而然成為川普的擁護者，乃是情與理之必然投射；然而，對於背離民主精神的美國會暴力事件，台灣支持川普者多數無法認同，這是尊重法治精神的體現。民主的運行，包含對人權與自由的保障，以及對於違逆民主行為的懲治；換言之，支持川普群眾抗議選舉不公與舞弊，屬於美國憲法保障的基本權益，而一旦抗爭行為逾越法治的範疇，就必須接受法律之約束與制裁。這才是民主政治運行不墜的內涵所在。可是，獨裁者對此一民主ＡＢＣ並不了解，經常誤解或刻意扭曲，將民主社會中偶發的失控事件視為民主的崩毀，將民主與暴力、動亂畫上等號。此番中共對美國會暴力事件的冷嘲熱諷，恰恰反映其對民主認知的淺薄，導致那些自覺犀利的批判，徒然淪為笑柄。

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事實上，中共眼中的「美式民主」本是一種演進的概念與制度變革，由開國之後歷經種種重大的抗爭，包括為解放黑奴而發生的南北戰爭、力爭女性投票權、黑人民權運動，與抗議介入越戰等等，戰亂與動盪都未摧毀美國，反而使其民主體制更加成熟。此種自我修復能力在此次選舉糾紛中仍然強韌，故而吾人可以見到，美國朝野皆強力譴責暴民的行為，而川普固然對選舉仍未心服，也同樣公開聲明反對暴力，並保證政權的有序轉移。民主的修復能力形成了一道堅固的防線，守護著中共百般嘲弄的「美式民主」。反觀中國，中共從造反起家到奪取政權，從未實施過民主，卻一再替自己的專制獨裁作為貼上民主的標籤︰如宣稱黨內實行「民主集中制」，以及社會主義的民主與法治，其實核心概念就是極權專制，何來「民主」可言？又如，其體制中的「政協」、「人大」，無論選舉與決議程序，皆在執行中共的指令，乃是橡皮圖章、政治花瓶而已，與民主國家的國會無法等量齊觀。

可悲的是，中國特色的社會主義民主與法治，其實是中共為了統治而編造的一套騙局。所謂中國擁有特殊的國情，並不適合實行民主的說法，對於台灣人特別熟悉。因為在兩蔣時代，國民黨的宣傳機器就是以同樣的論調對台灣人民洗腦，說是解嚴、開放黨禁、報禁等等，就會造成政治與社會的動盪。然而，民主改革至今，台灣日益成為一個保障人權、促進福祉的民主國家，不流血的寧靜革命則是人類政治發展的典範。而台灣住民的一大部分來自中國，台灣民主成功的故事，豈是不可能在中國複製？而且，中國未必沒有走上民主的機會，當初在啟動經濟上的改革開放之後，中共黨內開明派曾有採行李光耀或蔣經國「開明專制」之議，而一九八九年天安門民運更反映人民追求民主中國的澎湃聲音。不料，中共領導階層採取流血鎮壓，扼殺了中國民主的幼苗，並且日益加緊統治枷鎖，至今長成一頭數位極權的怪獸。

總之，美式民主絕對不是笑柄，也不需要遮羞布；只有專制獨裁者才會讓全天下人恥笑，才需要遮羞布來掩飾粗暴醜陋的惡行。民主對於中共而言，只是一種文字遊戲，以為事事加上「民主」兩字就可以欺矇人。然而，就像所有的共產國家國號都加上「人民」字眼卻無視人民的存在；中華「人民」共和國既非屬於「人民」所有，則中國式的社會主義民主與法治，同樣也是一種文字戲法罷了。

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