自由廣場》小心禽流感！

◎ 金傳春

今年冬天較寒，全球禽流感疫情也四處活躍。

正當新冠變種病毒橫掃歐洲之際，歐非路線飛躍的野鳥正進行H5禽流感病毒的多次基因重組(multiple genetic reassortment)，因而在歐洲致生五種不同基因型的H5禽流感病毒(包括一種H5N8、一種H5N1及三種H5N5亞型)。其中H5N8亞型是已在比利時、克羅埃西亞、丹麥、英國、德國、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典共九國現蹤，且所有病毒基因是與過去埃及和伊拉克的H5N8病毒屬於同演化群；另H5N1亞型是在荷蘭、義大利，由歐洲的高致病性H5N8禽流感病毒與當地野鳥的低致病性禽流感病毒經多次基因重組而產生；至於三種H5N5亞型病毒，包括：(1)俄國的H5N5病毒是自H5N8病毒與當地俄國野鳥的低致病性禽流感病毒貢獻NA基因而致生；(2)德國、比利時的H5N5病毒也是來自H5N8病毒與當地野鳥的低致病性禽流感病毒貢獻HA與PA基因而孕生；(3)丹麥的H5N5病毒更複雜，是由H5N8與H5N5及當地野鳥的低致病性禽流感病毒三組合成新病毒。可見H5亞型的禽流感病毒極易與當地野鳥原攜帶的低致病性禽流感病毒進行基因重組，而致生的嶄新病毒會在當地繼續演化成當地特有病毒，致疫情更趨多元。

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有鑒於歐洲的禽流感病毒綿延不斷而複雜化，義大利衛生首長曾於2017年10月4日在羅馬邀約歐洲多國齊心協力抗禽流感。由於飛入我國的野鳥屬於「歐亞路線」，遲早將受波及，但與歐洲合作較少，必須盡早未雨綢繆。

此外，印度鴨子、烏鴉、野鵝偵測到禽流感病毒之後，已於今年元月初在全國多地禽場爆發嚴重的禽流感疫情，政府趕緊成立19個即時反應團隊，尋找死鳥，降低傳播，尤其北印度近鄰中國有過去在H5N1禽流感疫情扮要角而能飛躍青康藏高原稀有鳥斑頭雁(Bar-headed geese)死亡慘重。另琵嘴鴨、河燕鷗、紅嘴鷗、綠翅鴨等多種野鳥也受波及，這些自然界鳥類翅膀好端端卻不飛或行為詭異或死亡，是多種多地死鳥數龐大，令人震驚！顯然地，印度在新冠病毒吃緊時，還要面對來自野鳥的禍從天降禽流感襲擊！

我國野鳥偵測去年12月29日在鰲鼓濕地測得尖尾鴨帶有高致病性禽流感H5病毒，且有99%近似11月日本鹿兒島羅文鴨帶的H5N8病毒的HA基因，因此上述印度主動發覺死鳥及歐盟的野鳥路線跨國合作均值得我國學習如何超前佈署。

（作者為台大公共衛生學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問）

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