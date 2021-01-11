自由廣場》他們也說「糖是毒」

◎ 蔡敏雄

中研院前院長李遠哲日前受訪時表示，萊克多巴胺在安全標準內，萊豬對健康影響不大，並指糖也有毒，硝酸鈉也是，但大家還是吃。遭反萊豬者嗆是「散佈不實謠言」。

其實，美國加州大學舊金山分校知名的內分泌教授Robert H. Lustig在YouTube獲七七七萬餘次點閱的「Sugar：The Bitter Truth」演講，以及「Fat Chance：Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease」一書中也強調，「砂糖是毒物，使人肥胖，使人產生疾病」，多量攝取糖不僅血液中脂質會增加，且具酒精樣的毒性，會促進產生脂肪肝，而脂肪肝會引起胰島素抵抗性，因而導致代謝症候群、二型糖尿病、心臟病以及癌症的發生，因此，常習性過量攝取糖分則成毒。

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另外，三度獲美國科學作家協會（National Association of Science Writers）頒發「科學社會新聞獎」（Science in Society Journalism Award）的Gary Taubes，於其著作「The Case Against Sugar」中強調「砂糖是毒性強烈的藥物之一」；日本大自然平衡飲食法（Macrobiotic diet）提倡者櫻澤如一也早就在其著作《砂糖之毒與肉食之毒》中表示糖即是毒。其他許多研究報告，也都指出攝取過多的糖分，會增加糖尿病、癌症與心臟病的風險。

除此，砂糖的多量攝取，人體內容易產生AGEs（最終糖化產物），促使蛋白質與糖結合，導致蛋白質變性，使身體老化；糖分會阻礙神經傳導，使細胞的活動遲緩，東京大學研究團隊稱之為糖反射；而對含砂糖食物欲求渴望的中毒症狀，是為砂糖中毒（或稱砂糖依賴症）。

事實上，現代藥性學（Toxicology）認為，幾乎所有物質或多或少都具有毒性，關鍵在於攝取量的多寡。糖是否為毒，以上可供大家參考。

（作者為醫師，曾任日本國立鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員）

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