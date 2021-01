自由廣場》他們也說「糖是毒」

◎ 蔡敏雄

中研院前院長李遠哲日前受訪時表示,萊克多巴胺在安全標準內,萊豬對健康影響不大,並指糖也有毒,硝酸鈉也是,但大家還是吃。遭反萊豬者嗆是「散佈不實謠言」。

其實,美國加州大學舊金山分校知名的內分泌教授Robert H. Lustig在YouTube獲七七七萬餘次點閱的「Sugar:The Bitter Truth」演講,以及「Fat Chance:Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease」一書中也強調,「砂糖是毒物,使人肥胖,使人產生疾病」,多量攝取糖不僅血液中脂質會增加,且具酒精樣的毒性,會促進產生脂肪肝,而脂肪肝會引起胰島素抵抗性,因而導致代謝症候群、二型糖尿病、心臟病以及癌症的發生,因此,常習性過量攝取糖分則成毒。

另外,三度獲美國科學作家協會(National Association of Science Writers)頒發「科學社會新聞獎」(Science in Society Journalism Award)的Gary Taubes,於其著作「The Case Against Sugar」中強調「砂糖是毒性強烈的藥物之一」;日本大自然平衡飲食法(Macrobiotic diet)提倡者櫻澤如一也早就在其著作《砂糖之毒與肉食之毒》中表示糖即是毒。其他許多研究報告,也都指出攝取過多的糖分,會增加糖尿病、癌症與心臟病的風險。

除此,砂糖的多量攝取,人體內容易產生AGEs(最終糖化產物),促使蛋白質與糖結合,導致蛋白質變性,使身體老化;糖分會阻礙神經傳導,使細胞的活動遲緩,東京大學研究團隊稱之為糖反射;而對含砂糖食物欲求渴望的中毒症狀,是為砂糖中毒(或稱砂糖依賴症)。

事實上,現代藥性學(Toxicology)認為,幾乎所有物質或多或少都具有毒性,關鍵在於攝取量的多寡。糖是否為毒,以上可供大家參考。

(作者為醫師,曾任日本國立鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員)

