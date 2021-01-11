自由廣場》醫師坦白說

◎ 林應然

「萊豬」爭論數月，許多縣市甚至要求零檢出，政府要求學童餐食不可用萊豬，萊豬也被藍營稱作「毒豬」，這些爭議到底有沒有醫學根據，且讓我以醫學的角度試作評論。

原先萊克多巴胺是被發明製造來治療氣喘，但因為療效不佳，因此就沒有使用於人類，卻被轉用以助長豬、牛、火雞因處在緊張狀態下而生出瘦肉，減少體脂肪。吃萊豬到底會不會產生危害？因為萊劑在人類的使用經驗很少，頗難論斷，且讓我以另一種被認為毒性比萊克多巴胺更高的瘦肉精︱沙丁胺醇（salmutamol）來間接論述。

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沙丁胺醇也是一種氣管擴張劑，臨床使用經驗已經很久，常被醫師處方用於治療氣喘疾病，有吸入、口服、注射等三種不同劑型。以吸入劑型而言，吸一口沙丁胺醇的噴霧劑含一百微克，等同於吃下萊豬最高容許含量0.01ppm達十公斤的量。何況病人常一次要吸兩口，一天要吸好多次。也就是說，這樣等同於一天吃下近一百公斤含有比萊克多巴胺更毒的瘦肉精豬肉，而且病人可能要連續治療好幾天，甚至更久。

如果是用口服劑型的沙丁胺醇，劑量更是吸入劑型的二十倍以上起跳，等同於一天吃下近二公噸含有比萊克多巴胺更毒的瘦肉精豬肉。臨床上使用確實一些患者會有副作用（緊張、心悸、抖動、不好入眠、血壓上升），但若換成實際上每天吃一公斤萊豬瘦肉精的量，根本不可能出現這些副作用。所以對常常使用沙丁胺醇氣管擴張劑治療病人的我而言，一點都不在意我吃的牛肉、豬肉是不是萊牛或萊豬，因為我不可能吃那麼多！我也不贊成用「毒豬」稱呼含這麼少量萊克多巴胺的豬肉。

請不要誤會我贊成使用萊克多巴胺來餵食動物，因為萊劑會讓動物每日處在緊張狀態，似乎有虐待動物之嫌。但含0.01ppm的劑量被政治操作稱為「毒」豬肉，就醫學專業而言，根本是譁眾取寵的政治話術。

李遠哲說：「我們吃的很多食物都有毒，例如糖、鈉這些東西都是毒品」，這句話被不少人攻擊，不符他諾貝爾獎的科學家身分。我想他可能要表達的是，毒不毒是「量」的問題，如果你把含0.01ppm萊克多巴胺的豬肉稱做「毒豬」，那含糖、鈉的食物也可以被稱做「毒食」了！事實上，過量的水也可以造成水中毒，那麼含水的東西可以稱作「毒水」嗎？

（作者為醫師，中華民國基層醫療協會理事長，台灣兒科醫學會副理事長）

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