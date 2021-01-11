自由共和國》蔡明芳／不要否認中國關鍵中間財 需倚賴台灣出口的事實

根據財政部在本月八號所公布的去年十二月的海關進出口貿易統計顯示，一○九年出口三四五二．八億美元，為歷年最高，較上年增 四．九％。（資料照）

蔡明芳／淡江大學產經系教授

根據財政部在本月八號所公布的去年十二月的海關進出口貿易統計顯示，「十二月出口三三○億美元，創單月新高，較上月增三．二％，較上年同月增十二％；第四季出口九七二．一 億美元，較上年同季增十一．七％ ；一○九年出口三四五二．八億美元，為歷年最高，較上年增 四．九％。」上述統計資料顯示，相較美國、日本、德國與韓國等國的經濟表現在去年受到武漢肺炎疫情影響而呈現大幅衰退之際，台灣去年的出口表現不僅較其他國家好，甚至表現優於前年未爆發疫情時的出口數字。

在各國經濟表現衰退之際，台灣的經濟除了維持正成長外，去年主計總處對於全年經濟成長率在去年十一月底的預估更可能達到二．五四％。其中，台灣的出口對於我國經濟成長具有顯著的貢獻。台灣對於中國（包含香港）、美、日出口規模均創歷年新高，依序為時十四．六％、九．三％與○．五％。對東協與歐洲的出口則分別衰退一．三％與五．四％。然而，我國出口的好表現卻因對於香港與中國創新高而引發台灣經濟對於中國市場依賴程度有增無減的討論。台灣對於中國出口數字創新高是事實，但是，這並不表示台灣的經濟對中國更加「依賴」。

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台灣對中國出口增加

的可能原因

就出口數字本身而言，台灣對中國出口數字增加可能原因有二，其一為台灣廠商一定要將產品賣到中國不可，其二為中國廠商迫切需要台灣廠商的出貨。前者即為台灣對中國的經濟依賴，後者則是中國對台灣關鍵零組件的依賴程度提高，兩者均會使得台灣對中國出口增加。如前所述，在各國經濟受到中國武漢肺炎重創之際，全球經濟普遍表現不佳，因此，身為世界工廠的中國之出口自然也不會有太突出的表現，這點由去年一月到十一月中國出口年增率為二．五％（香港為一．九％）即可證明。加上美中貿易衝突與肺炎疫情誘發的全球供應鏈重組都加大中國經濟的下行壓力，換句話說，中國與香港市場對台灣產品的胃納量可以持平就已不易，不太可能發生去年可以較前年同期增加十四．六％的現象。若再考慮中國紅色供應鏈持續取代台商以及香港社會秩序受到中共極大破壞，台灣對中國經濟會更加依賴的可能性實在非常低。因此，在真實數據與一般認知有所背離的情況下，我們有必要從台灣出口到中國的產品項目來解釋數字背後的經濟意義，而非僅是看數字說故事。

將台灣對中出口數據片面扭曲為台灣經濟依賴中國的說法也出現在去年十二月所舉辦的二○二○兩岸企業家峰會視訊會議上，中國國台辦認為，如果沒有「祖國大陸」發展機遇帶動，台灣經濟將難以維持正成長。中國官方單位會有這樣的說法一來凸顯國台辦對中國經濟的處境不甚了解，二來也凸顯這樣的談話是毫無經濟邏輯的。

不要錯誤解讀

台灣對中國出口增加的數字

事實上，只看國家別的出口數據並無法解釋經濟依賴的真相。然而，若從產品別來區分，根據財政部的統計資料顯示，去年出口較前年同期增一六一．二億美元（+ 四．九％），在電子零組件在增加的二三○．八億美元（+二十．五％）中，積體電路佔了二二一．五億美元（+二十二．一％）；資通與視聽影音產品出口則是增加六十五．五億美元（+十五．四％），我國對中國（含香港）出口也多集中於上述兩類產品。由國家別以及產品別的出口統計可知，台灣出口到中國市場的產品也集中在我國具有壓倒性優勢的相關產業上，特別是積體電路的出口，主要是來自於美國商務部對於中國企業採取科技管制的影響所致，換句話說，台灣對於中國的出口增加都是中國迫切需要台灣幫忙生產的產品，而非台灣只能賣到中國市場的產品。若再考慮美國對於中芯國際的管制，今年台灣對中國出口恐怕會繼續增加。

自美中貿易衝突以來，台商回台投資或增加對台灣的產能利用率已是半導體、高階伺服器與商用筆電等科技產業的常態。除了本國廠商的投資外，美日歐的科技大廠也紛紛來台設廠，這使得台灣在全球產業鏈的重要性不斷被提高，這也說明台灣在過去一段時間的出口為何會有如此表現的原因。再者，台灣許多科技大廠的訂單也都超過產能負荷，即使中國需求消失，也必然會有其他國家的廠商補足，亦即，出口的國家可能有不同，但產品別的出口不會有太大的改變。事實上，自去年九月十五日後，台灣的半導體廠商即受到美國科技禁令而無法出貨給華為，但是，台灣在相關產品的出口仍繼續創高，這也可以間接說明台灣出口並非依賴中國，主要還是因為台灣的科技廠商具備不易被取代的製造與研發能力所致。

台灣經濟必須依靠中國是過去許多政治人物的口號，但是，由出口統計數據的國家別與產品別交叉分析結果顯示，將台灣對中國出口創新高解釋為台灣經濟「依賴」提高是錯誤的。自台灣出口持續創新高以來，對台灣出口中國數據的錯誤解讀不止中國官方，也包含許多台灣國內的相關媒體，經濟部國貿局也對此做了說明。最後，台灣的對外經貿政策走向可以討論，但是，出口數據的客觀事實不容扭曲。

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