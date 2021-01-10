自由廣場》《娃娃國》的痛

◎ 劉美蓮

筆者於一九八二年初為人母，每天唱兒歌，唱到《造飛機》、《三輪車》、《妹妹揹著洋娃娃》…？遂興起追尋「知名兒歌背後不知名作者」之困業，也自封兒歌偵探以資加油。

數年後，巧遇《新選歌謠》月刊，落淚，誰是周伯陽、蘇春濤、陳石松、吳開芽、曾辛得、黃昭雄、陳波堂、曹賜土…？他們還在世嗎？請益主編呂泉生，說是刊登後、寄了稿費就未再聯繫了。

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老年呂泉生記憶有誤，當筆者轉告記者，某某英年早逝，然後又發現健在時，只能登報尋人，投稿中時文化版，承主編黃志全賜予「兒歌索隱」專欄。慶幸，有一位讀者告知某首歌資訊。

《娃娃國》刊登於一九五九年三月《新選歌謠》，作詞周伯陽，譜曲陳榮盛，但旋律卻非坊間傳唱版。筆者到新竹拜訪，陳老師不知誰改了他的旋律，堅持其原作更好聽。專業如我當然知道是別人重新譜曲，但不能當面說破「好聽才會傳唱」。

台灣加入WTO後，著作權意識抬頭，陳榮盛親洽唱片公司及音樂課本出版社，要求改回其原作，都被婉拒，終生未能圓其「原作傳唱」之夢。

二○一六年十月，新竹市文化局舉辦「娃娃國作曲家陳榮盛紀念展」，以《娃娃國》為主打歌，筆者感謝文化局為兒歌努力，但其新聞稿與文宣都只提「未獲傳唱的陳榮盛作曲」，完全未提「周伯陽作詞」，更未提「本展《娃娃國》並非傳唱之版」。或許家屬怕說了就「無展」，或許文化局無人能讀譜，但辦兒歌展，找個能讀五線譜的志工並不難！

更難過的是，作詞者繼承人並未獲通知看展（另有《妹妹揹著洋娃娃》等五首歌詞），這是文化局員工二度失職，忘記要繼承人授權同意使用？

陳榮盛生前要求各界重錄其版，都被拒絕，此舉嚴重影響傳唱版權。筆者與專家拜訪，建議「共享旋律著作權」，讓此曲傳唱。更說明：「就算是改作，也已過了法律追訴期」，但陳不領情，堅認其作優於後作，儘管樂界認同這是「另譜之歌」。

周杰倫某次演出，將《娃娃國》當做間奏而舞唱，台下大聲跟唱「娃娃國、娃娃兵、金髮藍眼睛…」影音發行前，公司依法取得授權。今聞文化局離職員工擬抗議唱片公司，儘管周杰倫唱的《娃娃國》與陳版無涉，但版權單位歡迎將「著作權法」訴諸公論。

（作者曾任音樂著作權協會董事）

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