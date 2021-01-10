自由廣場》疫情加速人工智慧發展

◎ 袁學凡

疫情已持續超過一年，對很多產業都造成影響，連平常常經過的一些原本生意很好的店，都不幸關門。然而轉機就藏在危機之中，因應疫情所做出的調整，剛好符合科技發展的趨勢，加速這個過程。

根據調查，選擇「在家工作」的公司，即使在恢復上班制度後，大部分仍保有開視訊會議的習慣，因為更快速、更方便，也能輕易跟不同公司的人開會。而對於不能「在家工作」的產業，則傾向更多的應用人工智慧或自動化。

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工廠自然不在話下，全台灣每天用人眼在做瑕疵辨識的人，原本至少有十萬人，改用圖像辨識之後，準確率可以達到九十五％以上，產線的其他環節也有越來越多工廠在這段期間比照辦理。就連餐廳，我這幾個月來已經吃過好幾次新開幕的餐廳在點餐、取餐、收回餐具等部分做到完全自動化了，這當然不是新聞，但當越來越多店家採用的時候，就知道大家在這方面的意識越來越高。

所以可以預見，當疫情結束時，人工智慧的發展會達到一個新的層次，那個時候你在什麼位置就很重要了。世界經濟論壇認為在未來五年內，有八五○○萬個工作會消失，但也有九七○○萬個工作機會會興起，我們也覺得工作或事業的機會都是不減反增的。那些重複性高、不具備太多創造力、不需要溝通的事情，就交給人工智慧吧。隨著疫情過去，當這些勞動力被解放後，人們更能夠發揮自己真正的價值和影響力！

（作者為AIWriter創辦人，新北市民）

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