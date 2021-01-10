自由廣場》反萊豬與擁巴拉刈者的矛盾

◎ 沈建德

食安問題很複雜又很重要，故筆者以餘年投入無毒農業生產，冀能找出答案。

以往，紅豆收割前一週噴劇毒巴拉刈加速枯乾，以利採收，由於行之有年，一旦被禁當然有人不能適應。目前激烈反萊豬不反萊牛的同夥，前年誇張的說農民沒巴拉刈不行。於是，本人在二○一九年六月廿一日投書自由廣場糾正，當天早上刊出，下午本人倉庫起火，從三點多燒到九點消防人員才離去，到現在治安單位還找不出原因。單純的農業問題，蒙上政治陰影。

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農政當局為禁用巴拉刈，推出氯酸鈉、壬酸代替，現又考慮另一種殺草劑固殺草，顯然是沒有解決問題，因使用固殺草的疑慮不少。我土法煉鋼的經驗可供參考。

本人不但不用殺蟲劑，也不用殺草劑，只噴鹽水，這次鹽水也不用，讓它自然落葉。要讓紅豆自然落葉，一般須多等一、二十天，且都用新割豆機採收，但為驗證效果，特別提高難度，指定使用一、二十年的老割豆機、而且也沒多等一、二十天，紅豆成熟，葉子也掉了差不多，去年十月四日播種的紅豆，今年一月五日收割，前後九十天左右，和一般噴灑落葉劑的種植到收成天數大致相同，證明落葉劑可免則免。

很諷刺的是，這次用新割豆機收割的反而豆莢豆梗雜質多，原因是恃新開快車，老割豆機笨鳥慢飛，收成的豆子反而雜質少。可見，紅豆收割除了無須巴拉刈，也不一定要用新車，事在人為。但令人不解的是，擁抱巴拉刈和反對萊豬者是同一夥，單純的人看不懂。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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