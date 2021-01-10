自由廣場》美國會不會成為香蕉共和國？

◎ 陳冠甫

美國川粉闖入國會山莊施暴，企圖阻礙總統大選結果確認，透過鏡頭放送全球，二百年來首見的「國會被攻佔」畫面，震撼世界。當時在場內的副總統彭斯形容這是「黑暗的一天」。

值得注意的是，同為共和黨籍的前總統小布希，也批評「這種爭論選舉結果的方式，是發生在香蕉共和國，不是在我們的民主共和國」。媒體以「暗示」來形容小布希抨擊同黨同志。但香蕉共和國（banana republic）過去泛指中南美洲國家，政經情勢不穩貪腐嚴重，外國勢力橫行，以致憲法、法律體制遭架空的情形。小布希的切入點清楚，完全不像暗示，更毫無對自己人下輕手的感覺。

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若真要說「香蕉共和國」的弦外之音，恐怕就是點出美國式民主有無可能陷入如同中南美洲國家同樣失敗的問題。

在二○○九年扁案判決時，《經濟學人》雜誌也曾撰文談及台灣是否會成為「香蕉共和國」。畢竟台灣的民主化進程，與先天環境，更像中南美洲。

與台灣不同的是，美國作為老牌民主國家，所傳遞的價值，遠超過民主二字本身，而是一套人權價值體系，並且連結資本主義，其背後延伸的還有以「民主和平論」為基礎，民主、經濟相互高度依賴的和平框架。

相較之下，親中國政黨、媒體，乃至於中國本身，向來是輸出另一套中國價值體系，與美式民主對抗，例如擴大報導美國國會遭破壞，一面倒的嘲諷美式民主的失敗，傳遞的無非是「美國衰退論」，一面大談民主無用，另一面推崇國家資本主義。

如果說法蘭西斯福山早期看法「資本主義最終戰勝共產主義」有了新變化，則近期他新修正的說法是，中國「國家資本主義」是自由民主的唯一競爭對手，西方世界短期內可能非常擔憂和警惕，但長遠來看未必會輸。

並非只有威權國家會「進步」，民主國家亦然。相信只要保持負責任的民主制度，維持政府、人民、體制間的制衡與信任，相信美國不至於成為「香蕉共和國」的！

（作者為臺北大學法律所研究生，台北市民）

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