美國駐聯合國大使即將訪台之際,中國外交部表示「世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」,由此可見,中國國民黨及馬英九先生最愛說嘴的一中各表根本不存在,中國的一中就是中華人民共和國。

對於美國國務卿表示「台灣是自由中國的展現」,筆者在此想提出些許的修正,台灣是自由台灣的展現,與中華人民共和國無關。即便是中華民國政府來台之後,所作所為都是依據台灣當下的政經發展去調整,包括憲法增修條文等,這一切都是創造自由台灣的基石,絕對不是自由的中國。

如果真的要說最接近自由中國的地方,大概就是香港了。然而,香港回歸後飽受中共荼毒,日前大搜捕異議人士,足見東方之珠已經蒙塵,自由中國無望了!

所以,龐皮歐先生,請您說「自由台灣」,因為「台灣從來都不是中國的一部分」,更與「自由中國」無關!

(作者任職法律服務業,彰化市民)

誰是「free China」?

◎ 施雅軒

美國國務卿龐皮歐於美東時間六日發布聲明,其三段的文字內,前兩段譴責港府逮捕民主人士與美國公民,第三段也宣布美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台灣,如此展現美國對台灣國際參與的強勁支持,台灣外交部表達誠摯歡迎,然而龐皮歐在聲明的最後一句話:「Taiwan shows what a free China could achieve.(台灣展現一個自由中國所及)」,卻令人相當玩味,什麼是「free China 」?

有人聯想到台灣自稱「自由中國」的那個時代,一九六○年雷震涉嫌叛亂罪名的那本期刊叫做《自由中國》。一九七一年聯合國大會二七五八號決議文後,美國共和黨眾議員周以德(Walter Judd)在一九七二年所成立的組織,也稱為「自由中國委員會」(The Committee for A Free China),即使在當時中國國民黨的黨國體制下,這句「I come from free China.」被戲稱為「You are not free, and you are not China.」,「free China 」卻無可避免與台灣有著歷史脈絡性。

看來某些人正煩惱著蔡總統未來如何面對克拉夫特大使,但是這似乎杞人憂天了,去年十一月龐皮歐說:「Taiwan has not been a part of China.(台灣一直都不是中國的一部分)」,顯然聲明末句的正確解讀,應該是台灣是「free China」的未來標竿,也就是「自由與民主」,這個光榮感還不要吝嗇分享給以後的「free China」,這才是龐皮歐將香港與台灣做一連結的重要原因吧!

(作者為高雄師範大學地理學系副教授)

