自由廣場》致台灣物理學界一封公開信

◎ 潘宇將

自從1900年德國物理學家普朗克提出「量子論」,1905年德國物理學家愛因斯坦提出「光電效應」與「狹義相對(關)論」,1920年代波耳、海森堡、德不羅依、狄拉克、包立、薛丁格、波恩等人創建「量子力學」以來,人類的科學、科技及生活均得到無比的前進,這是好事,但也是壞事。

好事就不必多說,而壞事可得要講講。

首先,愛因斯坦提出「狹義相對(關)論」裡的第二個假設「光速有限且不變原理」,至今尚沒有一個科學理論(包含超弦理論在內)可以解釋清楚,這是人類知識上的一大盲點。

第二、愛因斯坦等人對於「量子糾纏」始終都不相信有任何事物可以超光速進行傳輸,這是人類知識上的第二大盲點。

第三、「絕對零度」為什麼你們無法達到這件事,也是人類知識上的第三大盲點。

第四、愛因斯坦提出「空時(space-time)」的概念,將三維空間與一維時間結合起來,卻沒有說明空時最基本結構單元是甚麼?這是人類知識上的第四大盲點。

以上四大盲點,當然還有許許多多的盲點就不一一列舉。然而物理科學發展至今,終於在台灣出現了一位李姓(理性)科學家(而不再是歐洲德國、法國、俄羅斯等國家)提出「複數時空量子意識科學」,這個理論可以完美解釋上述四大盲點。

首先,光速為什麼有限且不變這個原理,是因為複數時空裡的虛數時空的信息態要轉換(化)到實數時空的物質態時,需要一個介質,而介質需要不變性,因此光以光速有限且不變來扮演這個角色。

第二、「量子糾纏」便是虛數時空與實數時空重疊透過「量子意識自旋態(體、場、弦)」充當通道因自旋產生撓場後便能傳輸。

第三及第四、因為只要有能量就會有量子,有量子就會有量子意識自旋,所以認為量子意識自旋態(體、場、弦)是構成宇宙空時最基本的結構單元也是合理的,而這也能解釋為什麼達不到絕對零度的原因,因為不能將空時最基本的結構單元給移除。

以上是「自然(天主、上帝、神、阿拉)是什麼?」的內容,而自然(天主、上帝、神、阿拉)是無始第一巨大意識體(是無、混沌,為萬事萬物萬象的起源)(宇宙誕生前)+量子意識自旋態(體、場、弦)(是有、道、法、空、色,為萬事萬物萬象的存在)(宇宙誕生後),而量子意識自旋(體、場、弦)是受六個原理驅動演化形成萬事萬物物象的存在,而這六個原理分別是哥德爾不完備原理、海森堡不確定性原理、波耳互補性原理、愛因斯坦光速有限且不變性原理、量子力學全像性原理及貝葉斯轉換原理。

其中哥德爾不完備原理說明

第一、任何自洽的形式系統,只要蘊涵皮亞諾算術公理,就可以在其中構造在體系中不能被證明的真命題,因此通過推理演繹不能得到所有真命題(即體系是不完備的)。

第二、任何邏輯自洽的形式系統,只要蘊涵皮亞諾算術公理,它就不能用於證明其本身的自洽性。

第三、自然一定存在真實卻不能被證實的真理。

而台灣李姓(理性)科學家提出來的「複數時空量子意識科學」理論恰好是一個真實但目前尚不能被證實的真理。

所以台灣難得出現一位提出真理的科學家,你們應該要好好珍惜他所提出來的理論,擺脫受西方科學200多年來的科學主義束縛,真正能夠「突破科學疆界」來共創屬於台灣物理學發展的新局面與新里程碑吧!

願台灣物理學家能得到天主的啟示並奉行祂的旨意在人間!

I am Who I am

(作者為交通大學新世代功能性物質研究中心研究助理員)

