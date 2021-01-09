自由廣場》需要反省的法官

◎ 陳書芳

單親媽媽勒斃兩名子女後輕生獲救的案件，引發各界議論。吳姓女子一審遭判死刑，經上訴，二審於本週首次開庭。在這過程中，許多現象值得進一步思考。

沒被看見的「其情可憫」：一名缺乏支持系統的單親媽媽，在求職與勞動過程中面對的壓力與排斥並不難想像，長期累積的無力和絕望，引發了憾事。

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一審判決書中充滿了訓斥批判的語氣，但對單親媽媽獨自扶養兩名子女的現實困境，卻以「…為單親家庭，被告本應善盡其為人母之職責，悉心扶養照護長大成人為是…」此類對母職的刻板印象帶過。法官沒有對缺乏支持系統的理解，無視父親責任的缺席，以對母職的刻板印象嚴格地懲罰吳姓女子。

在其他殺人案件判決中常見的「其情可憫」陳述及判刑量度，在此案中法官完全沒有這樣的思慮。吳姓女子所表達七年獨自扶養兩個小孩的困難，法官將之解讀為沒有反省之意、反社會人格，一句「為人母」漠視了女人個人所承受的重擔。「僅因一時生活不順遂…」「僅因生活壓力」（就犯行），此等字句，顯見法官無法體察巨大的生活壓力如何壓垮個人，更未能看見在弱勢處境中掙扎的個人需要耗費多大的力氣，這可能是一個生活在水平之上的法官無法理解或他的偏見。

社會對女人的嚴格檢視：案件發生後，出現了對單親媽媽生活情況的爆料文，且不論大眾為何對這樣的內容毫無質疑。然每當社會要檢討女性，多從其感情生活切入，類似的檢討眼光與力道卻甚少在男性身上發生。尤其被嚴格地檢視是否為「合格」的、「堅毅」的母親，給小孩吃泡麵、工作不認真此類不符合「完美媽媽」的行為都被去脈絡化地嚴苛檢討。

養育孩子從來都不簡單，也不該只是女人自己的事，但一審判決書卻滿是這樣的邏輯。社會不斷檢討少子女化，若此等將母親視為「天職」的態度沒有轉變，認為母親該為子女奉獻一切的想法沒有鬆動，只會讓更多女性排拒「母親」這個角色。

任何理由都不該成為殺害子女的藉口，吳姓女子當然必須為其作為付出代價，但在這過程中的討論是否持續加重對母職刻板印象、是否帶著雙重標準看待不同性別，亟須反省。

（作者為台灣女人連線秘書長）

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