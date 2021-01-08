新聞線上》世外桃源陷入萊豬問題

在野黨和執政黨陷入「業業相報」的輪迴，將黨派利益置於國家整體利益之上，導致國家到現在還走不出萊豬的泥淖。 （資料照）

記者莊榮宏

中國武漢肺炎奪走許多人命，最近衍生的變種病毒更令人聞之色變，這波疫情比之前更加嚴峻，日本宣布緊急事態，中國進行封城，美國每日死亡人數飆升，歐洲醫療能量面臨崩潰，世界人心惶惶，局勢動盪不安。

這時將眼光轉移到台灣，只見生活正常、作息如故，經濟正成長，股市強強滾，社會安和樂利，宛如詩人陶淵明筆下的「世外桃源」，並被外媒譽為如常到「簡直荒謬」，舉世稱羨。

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這麼一個有能力抵抗致命病毒的民族，必然是兼具智慧、理性和公民素養的人種，其最大的心理特質，就是具備「基於維護全體利益，必須犧牲小我利益」的認知，並以此構築起堅強的抗疫長城，每有人妄想破壞抗疫成果，公民必群起鳴鼓而攻之，以強大的自我約制，力挺中央鞏固抗疫長城，官民通力合作得以關關難過關關過。

這個世外桃源不必像外國每天為生死而惶惶不已，照理應該不致為萊豬這種基本層次的問題而自陷苦惱，但事與願違，這個優秀民族卻為了萊豬而對立內耗，不復見智慧與理性，真是令人惋惜。

問題出在政黨鬥爭鬥到無視國家整體利益，徹底違背前面說的「基於維護全體利益，必須犧牲小我利益」。

政治可謂「萬般俱是業」，共產專制是一人獨裁所以「有業沒得報也休想報」，民主體制是輪流執政所以「業業相報何時了」。

正因在野黨和執政黨陷入「業業相報」的輪迴，將黨派利益置於國家整體利益之上，導致國家到現在還走不出萊豬的泥淖。但歷史不饒人，若干年後，回頭看今天，所有利用萊豬議題興風作浪、套取個人政治利益的政客們，都逃不過歷史的檢驗。

關於萊豬這件事，執政黨必須走入人群，下鄉說明，破除謠言，取信於民。在野黨必須見好就收，適可而止，莫置黨派利益於國家利益之上。在野黨停止愚民，勿變本加厲搞民粹鬥爭；執政黨不可牧民，必「使民無怨」而悅服。

隨著正確資訊的傳播，人民終將理解來龍去脈，權衡國家整體利益而接受局部妥協，一旦正知正見得以入戶入心，恐懼心理將緩解，理性將抬頭，萊豬問題終將過去，屆時正是對政客言行總檢討的時機。

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