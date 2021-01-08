自由廣場》讓送餐服務更有溫度

◎ 羅品善

目前六十五歲以上的獨居老人，或是無法自理生活的長者，可以請照管中心幫忙申請送餐服務，然而筆者觀察到因經費不足，送餐單位無力負擔自行製餐的成本，只能將製餐工作外包，更遑論聘請營養師或其他專業者設計適合吞嚥困難或其他失能者的菜單，導致長者頻頻抱怨餐點品質。又因補助送餐單位人力與交通費用低廉，導致送餐人力缺乏，常常找不到志工；或者志工趕時間，有些人只將便當掛在長者門上，即揚長而去。

建議政府提高補助經費，甚至和餐飲業者及外送業者合作，藉由政府的送餐經費補助及轉介獨居失能個案，協助業者開發客源及提升營收，政府也可藉由業者發展便利的送餐平台，來評核送餐服務的品質及餐點的滿意度，也利用送餐服務提供獨居失能者的社交接觸以延緩失能，獨居失能者期盼的是「陪伴」，要求受過訓練的送餐員至少停留五分鐘，與獨居失能者在安全的社交距離下談話，或是利用視訊方式來進行另類「共餐」，就可以領到政府補助的協助餐飲或陪同進食的費用，如果協助記錄失能者的日常，包括記錄接受送餐服務者的飲食紀錄與喜好，就可以領取訪視記錄費用，在送餐過程中，如果協助發現失能者需要協助的地方，進而串聯資源進入案家，則可以得到轉介費用。

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期待著有一天，能出現有溫度的送餐服務，讓這一餐溫暖著獨居失能者的胃與心。

（作者為中華民國照顧服務員專業發展協會常務監事）

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