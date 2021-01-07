社論》戰狼出征與羊群外交

昨天，港警動用一千名人員，逮捕五十三名民主派人士。東方之珠的光芒，被紫禁城的黃昏遮掩得暗無天日。一黨專政全面管治香港，宛如一部特快列車，疾馳乘客想像不到的終站。這個班次，大家都有心理準備，現在特別引人注意之處在於，列車加速前進的時間點。時間點，正是美國政權正式交接的前夕，很明顯是衝著拜登而來的。去年底，內定白宮國安顧問蘇利文才表示「嚴重關切」，香港泛民主派人士不斷被拘捕及判刑。他表示，「我們將和盟友、夥伴站在同一陣線，對抗中國政府攻擊香港的自由，並幫助那些遭受迫害的人找到避風港」。而民主派之甕中捉鱉，就是習近平的回答。

拜登本人，當選之後對香港局勢持續沉默，看來有欠明智。過去幾年，川普堪稱是單打獨鬥的領頭羊。這隻領頭羊的戰略，在於烈火猛攻、擊中要害，戳破中國戰狼之外強中乾，暴露其銳實力來自竊盜經濟，以此號召羊群聯手而攻之。就在中國下盤被打到不穩之際， 如果拜登停止單打獨鬥又無法領導羊群集中打擊，那麼，習近平有可能獲得療傷止痛的時間與空間，一兩年後又是一條好漢，而民主國家被各個擊破，拜登將見證美國走向衰敗的歷程。贏得總統，失去世界領導地位，果真如此，極權主義的版圖，勢必更加擴大，台灣更令中國垂涎三尺，所謂的普世價值也將淪為空洞口號。

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美國大選歹戲拖棚，習近平藉機喘息再起，「區域全面經濟夥伴協定」、「歐中全面投資協議」、中俄外交軍事合作，幾乎全球性地反守為攻，未來劇本可以說壓力逐漸轉移到拜登身上。更何況，拜登早就昭告天下，上任第一天就要重新加入世衛，且未以究責武肺始作俑者中國、淪為中國侍衛的世衛主事者為但書。最近，世衛專家再赴中國，眾所質疑的武漢病毒研究所，據傳仍是禁區。如今連譚德塞都坦承，預定前往調查的專家都已出發了卻仍未獲中國簽證。與此同時，北京加強大外宣，揚言「有越來越多研究證明疫情是全球多地多點爆發」，甩鍋力度越來越大。北京透過重新布局，牽制即將上任的拜登，拆解川普的硬拳。

現在，習近平一副「但做戰狼又何妨」，拜登卻急忙宣示「羊群外交」：聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，若只有美國單打獨鬥無法解決任一威脅。不過，對於理念相近夥伴，他似乎並未提出明確承諾，於是號召作用大打折扣。趕在拜登上任、自己卸任之前，梅克爾趁德國輪值歐盟主席的尾聲完成「歐中全面投資協議」談判。這個驚歎號，賞了蘇利文一記耳光，先前他在推特上就此一協議喊話：「考慮到中國的經濟慣行，拜登、賀錦麗政府很歡迎我們的歐洲夥伴，就我們所共同擔憂的項目進行先期討論」。而現任副國家安全顧問博明則譴責，歐盟不顧中國踐踏人權，為了經濟利益，不惜做出原則妥協，連遮羞布都不要了。貿易顧問納瓦羅也抨擊，這個妥協是糟糕的交易，等於無視新疆的集中營人權問題以及中國對香港民主派的鎮壓。拜登尚未上任，習近平便在外交先下手為強，實非好兆頭。

如果拜登只想當羊群裡面的一隻羊而不是領頭羊，那麼歐盟、印太的每一隻羊難免會自保自利優先，因為這種思維只想鼓動羊群效應，幻想一群羊同時咩咩叫衝向戰狼就可以把戰狼嚇跑。事實上，戰狼最喜歡這種思維，因為這種「戰鬥姿態」，缺乏清晰的價值、意志、領導讓一群羊變成一個戰鬥機器足以扳倒戰狼，而戰狼卻可以跟每一隻羊個別交易，當每一隻羊都心存「死道友不死貧道」，就是戰狼開始一隻隻清理羊群的時候了。

利用武肺元年重整旗鼓，中國外長王毅神閒氣定稱：目前中美關係「來到新的十字路口」，「希望美國新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作」。對川普低姿態，轉為對拜登高姿態。與此同時，王毅又稱：「中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限，雙方將在更高起點、更大範圍、更深層次上推進合作」。中國國防部發言人也形容，中俄兩軍「以心相交，成其久遠」，而美軍是「手裡拿著錘子的人，看什麼都像釘子」。拜登自認，俄羅斯是最大威脅，中國是最大競爭者。而今，聯中制俄的老路，似乎不是拜登所想的那麼簡單。美歐各行其是，提供中俄各自與共同的機會。拜登的挑戰，看起來比川普有過之而無不及！

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