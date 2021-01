自由廣場》（金恒煒專欄）先進病房，疫苗後打vs.領導先打，我才打

武漢肺炎疫苗的施打應當怎麼分配?涉及的是道德、公平與輕重緩急等的考量與設定。然而,政治體制的殊異,在疫苗的先後施打上竟會展現落差懸殊的戲劇性現象。

十二月十八日史丹佛大學一百多名醫務人員舉行大規模示威,口號是「先進病房,疫苗後打」(First in the room, back of the line),指控「史丹佛可恥」!抗議醫療中心把不必戴N95口罩、在家工作不必到院治療武肺病患的資深醫生納入第一波優先接種名單;急需的第一線醫療人員反排到後面;明顯是有權的人操縱了醫院董事會。重要的是,這波抗爭之後,史大領導階層馬上發出聲明,承認錯誤,負起所有責任,決定重新制定分發程序。

強烈對比的是中國。疫苗是有了,但從醫療專業到一般人竟寧願排到後面打。這還不奇,奇的是他們的口號是「領導先打,我才打」。上海復旦大學華山醫院感染科主任張文宏評論醫務人員拒絕接種的原委:「你要十%接種也好,廿%接種也好,其實我們都不著急的。」那麼,「今天誰應該去打?我個人覺得要打是領導幹部先打!」「美國之音」訪問安徽居民周先生,他表示:領導先打也不一定就有用,要看哪一級領導,縣領導?省領導?還是中央領導?《中國青年報》前編輯李大同則點名國務院總理、副總理們、國家主席、副主席們說,你們打這些疫苗给我們看看,「你們打,老百姓就打。」江蘇鎮江市當地中共官員沒有一個人報名先打,楊浦區中醫醫院超過九成的醫護人員拒打疫苗。

有趣吧,美中兩國連打疫苗都有不同的先後選擇。史丹佛的醫療人員透過抗爭讓大學道歉並改正錯誤,這是民主社會抵抗權的行使。二戰時法國被納粹佔領,大戰結束後,沙特創辦《現代》雜誌,創刊號中特別點明作家身負無可逃避的天職:「我個人認為福婁拜(Flaubert)對鎮壓巴黎公社有難辭其咎的責任,因為他從未寫下任何阻止的言論。或許你認為這事與他無關,那麼卡拉斯(Calas)的審判與伏爾泰何關?德雷福斯(Dreyfus)事件又與左拉何干?」抗議不公、不義是推動文明向上的不可或缺力量。

中國完全不同,習大大執政五年以來,《紐約時報》報導,「習近平認為奴性和忠誠高於一切」,澳大利亞廣播公司記者博圖斯(Bill Birtles )接受「美國之音」訪問時表示,在習近平領導下,中國只剩下一種聲音。從律師轉為公民記者的張展,武漢爆發肺炎開始,努力不懈的一路調查、報導、攝影並質疑,中共當局以「尋釁滋事」入罪,判四年徒刑,她在被捕前接受外媒訪問強調:「這國家不能後退!」

不許追求真相、不許說出實情,否則嚴酷鎮壓。那麼「領導先打,我才打」成為顛倒中共權力邏輯的另類對抗形式;荒謬但真實。

(作者金恒煒為政治評論者;http://wenichin.blogspot.tw/)

