自由廣場》疫情再起 是夕陽還是曙光

◎ 陳喬琪

已經一年了，到現在還沒有看到武漢肺炎疫情要結束的模樣。雖然台灣的情景如彭博記者所說的：「這一年在台灣的日子簡直正常得荒謬」，但是看到媒體報導其他國家的慘狀，身為醫療人員，心情實在輕鬆不起來。

蔡總統的新年文告，當中有一段話，確實有撫慰人心的作用。蔡總統說，目前的疫情不是人類歷史上最艱困的一年，她回想廿世紀初到現在，人類遭遇的幾次世界性天然災難與人為劫難，如一九一八年的流感大流行、第一次世界大戰與經濟大蕭條，以及第二次世界大戰。這些世界性的災難，對於當時的人來說，應該也是沒有明天的感覺。蔡總統用「強韌」來鼓勵人心，所指的應是人的韌力（resilience）。

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韌力在心理學上的含意，包括一、安心的依附關係，是尋求庇護、尋求舒適與安全的一種行為；二、正向情緒，以降低痛苦，是保持身心健康的要素；三、有意義與有目標的生活可以讓我們活下去。第二次世界大戰的集中營倖存者，有許多這一類的研究留給我們參考。

幾天前，紐約時報的記者批評台灣的防疫措施說：「鎖國非長久之計，好運能維持多久？」這位記者完全不了解，第二次世界大戰結束到現在，台灣人流了多少的血與淚，才建立起這個全世界獨一無二的國家。又在這最艱困的時候，有一位民選的總統，願意接受防疫專家的意見，建立防疫邊界，阻絕疫情擴散到台灣。這是在其他國家沒有的情景。

從領袖的特質，幾乎可以看到國家的命運。第二次世界大戰期間美國羅斯福總統與英國邱吉爾的睿智，比對德國希特勒的昏庸，是一個例子。

台灣的邊境防疫管制，何時可以「解除」不需這位記者瞎操心。比照當年SARS的做法，只要世界各國連續三個星期，每天零確診病例，防疫邊境自然就可以開放。相信疫苗的廣泛使用，不久就可以達到這個目標。但是，對於來來去去中國的旅客是例外，需要用其他的方法監測，直到可以相信為止。

（作者為精神科醫師兼任教授）

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