社論》書寫台灣共同體更多成功的故事

過去一年，台灣在國際的能見度、正能量大增。武漢肺炎，台灣化險為夷、因禍得福，防疫的成功故事有口皆碑。不過，內部的朝野對立，並未因此消弭。值得注意的是，國際對台灣防疫的肯定，超越了這種內部矛盾。國際看到的是，我們以民主、團結對抗病毒入侵，同時還行有餘力援助他國。而事實上，台灣人民的防疫意識，也超越了政治意識，包括傾向泛藍的民眾也支持加緊管制來自中國的人員，即使北京緊縮來台簽證已經影響台灣觀光業，仍樂見政府更嚴格把關。不分統獨藍綠，防疫命運一體，這樣的台灣共識，國際上看得更清楚。

過去幾年，以美國為主的民主國家，力挺台灣抗拒中國威脅，穿透我們內部不同的政治光譜。中國機艦擾台，否認海峽中線，侵犯我國西南空域常態化，引起美軍以及其他國家軍艦自由航行的反制行動，他們的共同目標都是台海和平、區域安全，二三○○萬人沒有區分地屬於同一個空間，不涉及政治主張的好惡。這樣的協防台灣行動，凸顯了我們內部的分歧，關起門來彷彿衝突性很高，但拉高到地緣政治的層次來看，其實依舊是同大於異。台灣的總目標，跟盟友差距不遠，是顧好這塊西太平洋的戰略之錨。

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更長期地說，中國對台灣的滲透、分化、武嚇，更沒有區分我們內部的政治光譜，國民黨、民進黨、民眾黨乃至其他的小黨，都是中國統戰部門的工作對象。聯合次要敵人消滅主要敵人，然後次要敵人變成主要敵人，再聯合更次要敵人消滅新的主要敵人，這是中國鯨吞蠶食台灣的連續劇。然而，主流民意反對一國兩制，人同此心。現在被當作次要敵人來拉攏的，千萬不要誤以為自己是北京永遠的好朋友，利令智昏地反噬自己賴以生存的共同體。老實說，台灣內部的這種隱憂，還是不可掉以輕心，各種民意邊緣的中國隊友，堪稱台灣的心腹之患。民主可以發揮融合作用，但民主也要強化自我防衛的機制。

武肺、美豬、共機，堪稱二○二○台灣的關鍵字。透過這三個關鍵字，可以大約回顧過去一年的軌跡。而這三個關鍵字，都跟美中兩國息息相關。武肺來自中國、危害世界，至今方興未艾，幸而小英政府超前部署、全民防疫有志一同，台灣幸能遠離國際災情，連同防疫物資援外、經濟穩定成長、供應鏈可信賴、民眾生活正常，宛如不可思議的一片淨土。放寬進口美豬美牛，不是單純的食品決策，而關係到美台的更緊密關係，可惜小英政府前置作業有欠縝密，導致在野黨民粹主義襲擊。儘管如此，朝野民意支持度的對比仍顯示，主流民意多能「體諒」該決策符合「未來總體戰略目標」。共機擾台常態化，對我實施灰色地帶戰略，既對台灣壓力測試，亦對華府進行反應數據收集，而我國的自衛決心無可置疑，川普政府的立即反應、針鋒相對，有效嚇阻北京後續冒進行動，但接下來拜登政府的軟硬度，可能影響下一輪地緣政治的走向。

台灣的經濟規模、科技產業、公衛體系、民主認同、創新能力，在在表現了一個「小型大國」的潛力，值得國人自信前進。台積電，便極富象徵意義。不過，在地緣政治大棋盤，台灣目前仍屬不由自主，這是兩蔣以來的現實。幸運的是， 一九九○年代，台灣邁入民主時代，二三○○萬人得以對外明確表達意志，不致淪為大國交易的沉默商品。一九九六以來，歷經三次政黨輪替，無論執政者的政治傾向，台灣人民都手握終極武器，得以避免被併吞、被出賣、被交易、被拋棄的命運，不致重蹈香港覆轍，這樣的內部能量就是台灣共同體的基盤。未來，二三○○萬人更要緊迫盯人，確保我們的代理人恪守公僕角色，絕對不容越俎代庖、反客為主。

一週前的跨年夜，台灣充滿歡愉氣氛，海角一樂園難能可貴，在武肺病毒變種蔓延的今天。而澳洲政府二○二一首日宣布，將國歌內的「年輕而自由（young and free）」改為「團結而自由（one and free）」，以反映澳洲原住民的悠久歷史。過去一年，澳洲因要求調查武肺源頭，遭受中國鋪天蓋地的報復，但這個「年輕而自由」的國家並不屈服，進而在對抗邪惡力量之際，從「團結而自由」汲取更深厚的正能量。澳洲的故事，台灣的故事，不盡相同。但面對同一個邪惡力量，許多經驗值得互相借鑒。二○二一開始，也許台灣也應該從「年輕而自由」的國家進階到原住民、後住民、新住民「團結而自由」的國家，書寫台灣共同體更多成功的故事！

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