自由廣場》正是台豬行銷好時機

◎ 蕭嘉弘

繼便當店公告改用國產豬將漲十元後，又有火鍋店表示，若點用台豬，將多付卅元，引發熱議。便當店業者表示，之前是用加拿大豬肉，成本較低，品質價格都不如本地豬，火鍋店因選擇較多，業者解釋，若是用進口的西班牙、英國豬肉價格較低，台灣豬雖是在地生產、運銷，但品質和口感好，成本會反映在價格上，跟哄抬物價無關。

在蔡總統呼籲多體諒，開放美國豬進口，分批詳加查驗後，「台灣豬」反而靠著好品質意外受益，在地人若可以選擇，將是首選，等於是在地廣大居民用行動「掛保證」，有如形成旅遊市場上常見的「必嚐」推薦品。

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想起中國國民黨立委在立法院為了作秀，拿豬農飼育的豬內臟，肆意丟擲，將台豬地位踐踏，做了最不良的示範，大大傷了台灣豬農的心，相形之下，蔡政府特別是陳時中部長做得好，台灣豬從來沒有這麼的有地位和評價，台灣豬產業和豬農也更有自信，民眾都支持愛用國貨。

世界知名的「松阪豬」，其實是豬品質最好的部位，「松阪牛」則是品牌，來自日本三重縣松阪地區，和「神戶牛」齊名。未來「台灣牛」也可藉由台灣人的口碑行銷，成功成為新的「品牌」，在地人唯一指定的殊榮；現在正是台豬「自抬身價」和行銷的好時機，請大聲說：我吃「台灣豬」，我驕傲！

（作者是特約領隊導遊）

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