自由廣場》請把中藥調劑費還給社區藥局

◎ 黃世勳

去年盛唐中醫鉛中毒案震驚全國，台中市衛生局四日對其開罰一百廿一萬，並勒令停業三個月，也將執業醫師移付懲戒。主管機關重申會捍衛國民健康、診所聲明會負責到底，好似一切到此為止，但近半年來中醫藥環境真的有更安全嗎？主管機關從中學到教訓了嗎？

這次事件肇因於不肖醫師使用禁藥，再加上主管機關長年默許中藥秘方存在，方有憾事。社會也了解到「中西都是藥，是藥三分毒」，疾呼要加強中藥材管理、推動中醫藥分業、加強藥師中醫藥職能。不過近半年來，不僅沒有提出具體政策，中醫藥分業政策還大開倒車。

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藥品事關人民生命健康，為避免「球員兼裁判」，如偽劣藥、錯用藥品、交互作用等，故「醫師開箋、藥師調劑」的醫藥分業概念早為全球趨勢，也是既定政策。我國醫藥分業始終未達先進國家水準，相較於西醫藥，中醫藥分業進度更是遠遠落後。

二○一五年時，主管機關做出「函釋」，指健保藥局受理中藥調劑意願不高，因此「暫不便」給付相關費用。按藥事法及健保法，藥師本來就有中藥調劑權，只因執業場所不同而有差別待遇，本就離譜了。而至二○一九年，由藥師親自主持的藥局中，已有六成兼管中藥調劑零售，充分展現替中藥安全把關的決心，沒想到卻迎來中醫藥分業的第一聲喪鐘。

去年底健保署預告將進行法規修正，明定社區藥局進行中藥調劑，不得申報藥費及調劑費。此舉向藥界傳達了幾個訊息，藥師增加投入中藥執業的意願是自作多情；為了提升中藥職能，增加藥學教育的中藥必修學分且要求實習，這些努力是雞婆多事。中醫藥分業政策更純屬胡謅搪塞。

醫藥分業從不簡單，但絕對是該走的路。完全能理解醫療資源窘迫，中醫藥分業一步到位不切實際。但建請思量西醫藥的模式，逐年額外編列預算且不計於每年總額成長率中，逐漸改善醫療服務品質，若中醫總額參考如此制度設計，亦能收相似之效。主管機關應懸崖勒馬，回頭思考如何健全中醫藥發展，而非盡找法規巧門，製造醫事人員間的無謂紛爭。

（作者是藥師公會全聯會中醫藥發展委員會主委）

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