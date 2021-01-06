自由廣場》（林保華專欄）外資對中共要天真到幾時？

《彭博》報導，紐約證券交易所將取消三家中國電信巨頭的除牌程序，該三家公司將繼續於紐約證交所掛牌及交易。從除牌到不除牌的戲劇性轉變，只是在一、兩天之內發生。在此同時，已有近兩百名美國大企業ＣＥＯ致函美國國會，要求美國國會認證美國總統當選人拜登的選舉人團勝選結果。不知道這兩件事情的背後，是不是同一隻手在發功？

從除牌到取消的轉變，卻是印證了一月二日黨媒發表對中國戰狼外長王毅的聯合採訪。王毅聲稱美國對中國政策處在新十字路口。這個講話立竿見影，本來準備向右轉的紐約交易所立即改為向左轉。而兩百名大企業ＣＥＯ的上書，是否暗示了拜登對中國的政策將與川普的有重大改變，從脫鉤再回到合作？

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中企在美國掛牌，吸收的主要是美國人的資金，也等於是美國人向他們的敵人輸血，尤其在中國目前經濟處於下滑、債務纏身、外匯緊缺之時。不要再說中國民企不同於國企，對中共來說，任何中國人都是他們的奴隸，他們的財產就是中共的財產，不論是民企螞蟻金服還是國企茅台酒，都有責任為習近平的擴張稱霸輸血，否則任何人都可以沒命。那些不可一世的中國富豪，有的莫名其妙死亡，有的被失蹤，包括大名鼎鼎的馬雲在內。「國進民退」只是好聽的學術名詞，其背後是血淋淋的搶掠殺戮。對中國人如此，對外國人例外嗎？「庚子之亂」的義和拳殺了多少洋人？燒了多少教堂？

一九四九年中共沒收在中國的外國企業，在決定收回香港後，得過教訓的怡和洋行堅決遷冊離開香港，太古洋行則是依附中國，從去年開始，太古之下的國泰航空之表現，幾乎變成中共的附隨財團。最糟糕的是匯豐銀行，對中共充滿浪漫幻想，在中共宣佈改革開放後，竟然想買回在上海外灘的舊址，還背誦舊址牆上當年掛著什麼樣的名畫。紅歌《社會主義好》中的「帝國主義夾著尾巴逃跑了」，當時被民眾改成「帝國主義夾著皮包回來了」；現在香港的匯豐銀行，已成為中共打殺民主派的幫凶！

中共為了挽救垂危的自己，再度以進一步開放來欺騙世界，連出身共產東德的梅克爾也相信，一手促進中歐投資協定的完成。

外媒在津津樂道中共正以「反壟斷法」來搜刮民企時，他們怎麼不記得在二○一三年中共以類似反壟斷法的「不公平競爭」為名，整治了英國的葛蘭素史克與德國的拜耳。第二年，總部設在北京的中國歐盟商會罕見地公開發表反對意見，稱過去一年期間被列為反壟斷調查對象的成員企業具有「一致立場」。此舉引發外資撤出中國，才不了了之。

面對中國科技產業的困境，鴻海擬砸五十六億為中國的拜騰續命，郭董要變成東郭嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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