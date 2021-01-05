自由廣場》四技二專技優保送名額宜擴增

◎ 溫順德

四技二專技優保送昨天開始受理報名。此一技優升學管道，近年因招生不足，名額不斷遭到核減，今年僅剩二百餘名，對高職生的訓練參賽，不僅造成極大衝擊；國家專業人才培育亦受到嚴重影響，教育當局不容小覷。

技優保送入學管道，旨在鼓勵適性發展，舉凡國際技能競賽，獲得各職類優勝者，或獲選為國手資格；參加國際科技展覽，成績優異獲推薦者；全國技能或技藝賽、身心障礙技能競賽，獲各職類前三名者，皆能取得保送資格，錄取明星科技校院，持續強化實作能力。由於保送程序簡單，只要繳交證明文件，不用參加任何考試，毋須採計在校成績，對於技優學生不啻最佳升學管道，因而鼓舞高職學生積極爭取，希冀競賽得獎，獲取保送名校機會。

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技優生在高職期間，幾乎投入技能訓練，基礎學科能力不足，保送明星科大就讀，與一般生併班修課，學科學習異常吃力，技術能力也未精進，最後步上休學退學，不僅失去自信，更失去了自我定位。當局為此訂定技優領航計畫，提供完善輔導機制，專案照顧技優學生，經過四年戮力推動，確已展現初步成果，今年已有五所科大設立各類專班招生，然而仍有七校將技優生分散各系，且僅招收二○四人，尚有擴增空間。

技優保送各種管道，技藝競賽應為大宗，目前全國技藝競賽，分為五類六十三職種，各職種前十二％即被評定為金手獎，每年約有四百餘人。若將保送門檻放寬，獲金手獎者皆具資格，如此技藝精熟選手，悉數保送明星科大，有助高職更重技藝，矯正眼前教育弊端。而技優生上科大後，全以專班方式授課，強化基礎課程輔導，深化精進技術教學，規劃完整實習機制，透過產學合作，培訓在學技優選手，並建置技優人才庫，協助就業媒合，才是產學雙贏之方。

技職專業人才培育，乃產業升級之基石，走向偏鋒實為國家發展隱憂。技優生的高超技能，乃台灣珍貴資產，牢牢固守技優生，搭建適性揚才舞台，始能為產業增添生力軍，教育當局得加把勁！

（作者是高中校長）

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