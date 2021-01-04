社論》台灣須要更多「護國神山」

二○二○年台股大漲廿二．八％，市值大增八．四九兆，扣除外資，平均每位股民約賺四十二萬元，堪稱豐收的一年。今日台股開紅盤，展望新的一年，在資金行情不變，以及經濟成長預估達到三、四％的支撐下，股市行情可望延續去年的榮景。總括而言，去年在疫情與美中貿易戰，台灣經濟表現亮眼，舉世讚譽，今年順境可期，但仍有努力、改善與轉型的必要，不可志得意滿，方可持盈保泰，讓全體國人過著安和樂利的日子。

坦言之，由於台灣與中國接觸密切，不僅在貿易戰或疫情，都被嚴重看衰，因而股市與經濟的超強表現出乎預料。台灣社會展現的強韌生存能力與抗壓性，不僅在美中經貿摩擦中發揮不可或缺的核心價值；更由於防疫有成，社會與經濟的運轉幾乎如常，被國外媒體形容有如「生活在另一個星球」，成為少數經濟正成長的國家，台股更創下歷史新高，是全球金融市場前段班的績優生。然而，在一片榮景之中，仍有些烏雲飄在天空。首先，去年最令股民津津樂道的莫過於被稱為「護國神山」的全球晶圓代工霸主台積電。台積電在先進製程上讓競爭對手看不到「車尾燈」，市值躍升世界前十大。這是台灣企業前所未有的成就，確為台灣之光。而台股能夠屢創新高， 主要得力於台積電的領軍上攻；若謂前幾年是「一顆蘋果救台股」，那麼去年的台股絕對是台積電的「個人秀」。然而，台灣股市與經濟隱而未宣的憂慮也在於此。一方面，台積電的外資持股約七成六，嚴格說來，它是一家在台灣註冊上市的跨國公司，其市值、盈餘只約四分之一是國人真正擁有。幸而，它的經營階層、員工與生產基地主要立基於台灣，為這片土地創造優質的就業機會與龐大的稅收，以及挹注內需的消費。但是，不可諱言的，台灣投資人卻只持有四分之一的台積電，仍是台灣產業發展上的一大缺憾，如何以此為鑑，讓台灣具有發展潛力的企業得到台灣投資人青睞，願意投資持有，方可讓未來許許多多的台灣之光名副其實，為台灣人所有。

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再者，台積電引領的半導體在去年台股發光發熱之餘，也不免讓人憂心，台灣高科技產業是否過度偏重於單一產業或企業？一旦台積電引以為傲的先進製程技術發展遇到瓶頸，或是三星、英特爾等後方追兵迫近，會不會導致台灣經濟支柱的半導體產業走下坡，乃是吾人最應關注的課題。故而，台灣經濟在分享台積電的成就之際，更應有發展下一代明星產業的全面規劃與政策指引，例如在人工智慧、大數據、智慧製造、再生能源與生技醫療等，應用台灣優質的人力與研發資源，培育更多的「護國神山」與產業，才能真正支撐起台灣的經濟。換言之，在台積電譜寫「護國神山」傳奇時，執政者更應超前部署，扶植更多的「護國神山」，方可為台灣經濟發展奠下深厚的根基。

更重要的是，此際台灣可說是位於風水輪流轉的關鍵時刻。過去三十年，台灣的資金、技術與人才大量外流，產業幾乎被掏空，造成薪資成長停滯，經濟低成長的困境。但是美中貿易戰爆發之後，「在地製造」成為供應鏈的新思維，形成各國企業回流的大潮；而台灣順著這股趨勢也在政策上積極引導企業回台投資，至今有上兆元的績效，如此強大的投資動能，可望重新打造台灣製造王國的招牌。企業西進，加上中國崛起，親中勢力一再唱衰台灣，認為台灣經濟沒有中國市場，必將邊緣化。如今，疫情與美中貿易衝突讓世界重新認識台灣的民主與關鍵產業之價值，視台灣為良善的力量，使長期被孤立的島國，站上了全球供應鏈與民主的制高點。

今年是台灣轉運的關鍵時刻。然而，機遇雖然降臨，也須努力與決心的配合，才能開出美麗的花朵。尤有甚者，中國威脅與日俱增，軍機艦擾台、軍事演習、經濟統戰，以及國內統派勢力的裡應外合，在在形成台灣嚴重的生存壓力。加上美國雖力挺台灣，但政府的權力交接紛擾未止，拜登的兩岸政策猶未見清楚的輪廓，以及中共是否趁隙行險冒進，都是台灣必須提升警惕的課題。幸運的是，台灣既可在凶險的去年克服種種嚴峻的挑戰，今年更可以預期，繼續壯大自己，善盡參與國際社會的責任與義務。

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