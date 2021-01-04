自由廣場》企業·綠電·新選擇

◎ 陳彥豪

去年中南部因雨水不足，部分縣市面臨缺水壓力，然而去年底宜蘭卻突然連日暴雨，這種氣候變遷所帶來的旱澇不均，近年來在台灣已逐漸成為常態。在全球很多角落，也正在複製這種場景。為此，國際上許多國家或城市，都宣布氣候變遷升級為氣候緊急狀態。這意味著未來每一個人或是單位在面對氣候變遷時，都需要扮演更積極關鍵的角色。

目前全球三分之二溫室氣體排放，主要源自於傳統能源生產與使用。再生能源是來自大自然的能源，例如太陽能、風力、潮汐能、地熱能、水力、生質能。相較於燃煤、燃氣發電，再生能源溫室氣體排放量極低。歐美、日韓等先進國家的綠色新政，都積極回應對抗氣候變化的責任，選擇以保護氣候為核心，選擇提高再生能源設置量，作為達成碳中和、保護氣候、追求國家永續發展的手段。以歐美的綠色新政為例，美國規劃在二○三五年以風力或太陽能取代煤發電廠，達成無碳發電。歐盟則是大幅提高離岸風力發電設置目標，從二○二○的12GW，提高二十五倍，預計在二○五○達成設置超過300GW。

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隨著再生能源的推廣、被採用及技術精進，再生能源在特定區域，已是最便宜的能源來源。承諾百分之百使用再生能源的理念，近年來也得到更多企業認同。自設再生能源發電自用的生產型消費者模式，則為企業經營帶來新的思維與機會。目前在台灣的企業可透過自設再生能源設備、或外購再生能源及憑證，以台灣再生能源憑證，宣告使用再生能源。實務上，企業須由上而下設定目標，在組織內成立專案組織，評估不同取得方式的影響，之後選擇可行、有利的方式取得再生能源。

隨著再生能源供應增加，未來世界中將會有更多再生能源商業大樓、再生能源資訊產品、再生能源運輸或雲端服務、再生能源電動車、綠氫等可供選擇，讓企業或個人可以感受再生能源在氣候、健康與經濟等方面所帶來的多樣經濟或生活環境。期望在不遠的未來，無論是企業或個人，都可選擇使用再生能源，支持台灣邁向再生能源百分百。

（作者為台灣經濟研究院一所研究員兼任副所長）

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