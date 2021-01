自由共和國》Michael Mazza／保衛台灣：借鏡2020年納哥諾卡拉巴克戰爭

在衝突發生後兩週,美國軍事網站「岩石上的戰爭」(War on the Rock)上一文指出亞美尼亞發現自己的坦克在衝突中處於弱勢,尤其是對上敵方的空中戰鬥系統,亞美尼亞總共損失了八十四輛坦克。(圖︰法新社檔案照)

Michael Mazza/美國企業公共政策研究所(AEI)的訪問學者

亞美尼亞與亞塞拜然位置圖

灣跟納哥諾卡拉巴克之間的距離幾乎是一個亞洲,雙方的歷史背景與居住環境等可謂天差地遠,但即便如此,台灣的國防專家仍應密切研究亞美尼亞與亞塞拜然之間的衝突,尤其是最近發生的納哥諾卡拉巴克戰爭。台灣可以借鏡其經驗,為中國可能採取的軍事行動做好準備。

以此借鏡

納哥諾卡拉巴克戰爭剛結束,一些與現狀相符的觀察將成為台灣對現代戰爭的借鏡。

請繼續往下閱讀...

•坦克很脆弱

在衝突發生後兩週,美國軍事網站「岩石上的戰爭」(War on the Rock)上一文指出亞美尼亞發現自己的坦克在衝突中處於弱勢,尤其是對上敵方的空中戰鬥系統,亞美尼亞總共損失了八十四輛坦克。回過頭來說,以台灣的情況而言,雖然台灣的多樣地形下坦克能在更隱蔽的狀態下作戰,且台灣的防空系統遠比亞美尼亞的先進許多,但坦克在面臨空中作戰系統時仍居於劣勢。

台灣向美國購買的一八○輛 M1A2T 艾布蘭主力坦克,再加上M60A3的巴頓坦克等將在敵方登陸時發揮作用。但至關重要的是台灣要先發制人取得空中優勢,因此台灣在研究納哥諾卡拉巴克戰爭時,應避免亞美尼亞的命運、效法亞塞拜然的成功。

•無人機與敘事框架

儘管無人機使亞塞拜然成功以裝甲部隊贏得戰爭,但事實上媒體的敘事框架也至關重要。根據半島電視台報導,無人機另一重要的功能就是使主導國家成功宣傳其勝利的形象,例如亞塞拜然公布清楚轟炸亞美尼亞士兵的無人機影片,呈現出亞塞拜然大獲全勝的形象。

同樣的即便台灣在台海衝突中有勝算,如果中國取得敘述框架的主導權,那不僅台灣的士氣會受到影響,國際上的氛圍也會因台灣看似已經輸了戰爭,而不進行干預或是軍事援助。因此台灣要為先爭奪敘述框架的主導權做好準備,例如允許本地與國際記者加入前線,或與美方合作,以確保世界聽得到台灣的故事。

•電子作戰能力的重要性

台灣國防部在二○一九年出版的《國防報告書》中指出,中共組建各種電子干擾陣地,在「網電一體戰」目標下,對我國各

機關實施網路資訊攻擊,對於台灣來說挑戰相當嚴峻。對此台灣國防部成立參謀本部資通電軍指揮部,主責電子作戰、資訊作戰以及網路作戰,但確切與中國解放軍相比電子作戰能力為何,仍屬未知。

結論

台海與納哥諾卡拉巴克相距甚遠,所使用的戰術也相當不同,但在這衝突中所使用的戰術也可能會被台海雙方所採用,因為小規模的戰爭歷來是大型戰鬥的彩排,而這是現代新興戰爭的試驗。

註︰作者主要研究領域為亞太地區的軍事國防政策、中國軍事現代化、兩岸關係與朝鮮半島國家安全議題,現為AEI 年度國家安全政策和戰略執行經理、GTI資深研究員。

原文:Defending Taiwan: Lessons from the 2020 Nagorno-Karabakh War By Michael Mazza VOL. 5, ISSUE 23

December 2,2020 https://bit.ly/38tHHwo

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法