自由共和國》劉佩真／連三贏 台灣半導體業景氣將續優於全球

以2019年、2020年、2021年半導體業的景氣而論，台灣可說是連三年皆表現優於全球，實屬難得，我國半導體業脫胎換骨，特別在台積電的帶領下，整體行業由過去重視量能已轉變為品質取勝。（圖︰資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫研究員、APIAA理事

以二○一九年、二○二○年、二○二一年半導體業的景氣而論，台灣可說是連三年皆表現優於全球，實屬相當難得；更在美中科技戰中扮演兩強重要連結的角色，也是美中亟欲拉攏的對象，反映我國半導體業脫胎換骨。特別在台積電的帶領下，整體行業由過去重視量能已轉變為品質取勝，畢竟能提供軟硬體整合、強大生態系的供應商才能脫穎而出。

根據WSTS的資料可知，二○一九年、二○二○年、二○二一年全球半導體銷售額年增率分別為負十二．○、五．一％、八．四％，其中二○二○年與二○二一年的估計值、預測值均有所調高，其中二○二○年全球半導體銷售額並未陷入衰退態勢，主要是基於疫情反而開創半導體應用的新契機與機會，特別是疫情趨勢促使全球加速數位轉型，5G、AI、高效能運算等技術釋放創新，半導體則扮演重要的角色，業者也持續研發最佳化的半導體技術，同時疫情時代帶動非接觸商機的安全晶片發展機會；而二○二一年全球半導體銷售額年增率更可竄高至高個位數，主要係因全球經濟成長率預期將由二○二○年的負三．二至負五．二％轉為二○二一年四．二至五．二％的區間，可望帶動終端應用市場的需求，特別是5G及高效能運算將成為驅動半導體市場的主要動能。

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而就台灣半導體產值表現方面，二○一九年、二○二○年、二○二一年年增率分別為一．七％、二十．七％、十二．○％，將呈現連續三年表現均優於全球的狀態，特別是二○二○年即便處於新冠肺炎疫情、美中科技戰的變動因素，台灣半導體業依舊可繳出漂亮的成績單，重點企業的市值更是不斷刷新紀錄，且台積電在全球科技供應鏈的重要性更是快速升拉，連Intel也不得不採取委外代工的策略來解決其製程技術落後、CPU供貨不及的問題，反映台積電因先進製程的高度競爭力，已獲得全球重量級客戶的肯定與支持。

更何況美國對於中國科技產業進行制裁，反而使得台灣受益於轉單效益，如華為禁制令讓我國半導體業者二○二○年前三季大舉接獲來自於華為的拉貨效應，爾後中芯國際列入美國國防黑名單中，後續美方增加新的軍事最終用戶（MEU）管制清單，將江蘇長電旗下封測大廠STATS ChipPAC、全球最大半導體通路龍頭Arrow旗下的亞太集團Arrow Asia PAC列入名單中，也相對使得台灣二線晶圓代工業者、NOR Flash業者、半導體封測族群、半導體通路廠商接獲轉單。

而二○二一年台灣半導體業即便面臨二○二○年的高基期，但預期仍是可呈現高於全球增長的幅度，主要是二○二○年第四季從矽晶圓、積體電路設計業、晶圓代工、半導體封測領域的部分缺貨及漲價效應，將可至少一路延伸至二○二一年上半年，為行業景氣添加成長動能，此反映供給端擴產不及，而需求端在進入5G世代滲透率提高、各終端應用市場景氣趨向復甦之下有所提升，更何況成本端亦出現上揚所致。

值得一提的是，半導體產業鏈正從全球化分工邁向區域性的關鍵供應鏈進行整合，而在美中兩強摩擦趨向長期化、後疫情時代之下，想必未來國家之間的競爭將反映於科技實力的較勁，半導體產業作為科技發展的基礎行業，已成為各國的競爭焦點，故包括美國、台灣、韓國、中國也皆陸續推出振興半導體業的相關方案，以我國來說，除領航企業深耕研究計畫、半導體先進製程中心之外，台灣為拚先進製程中心而促使產學攜手創立十二年斥資九十六億元的國家級半導體研究學院，二○二○年十一月二十六日正式定案，將鎖定台大、清大、交大、成大等四校，總計培育四八○○名碩博士，最快二○二一年啟動招生，而此將涉及國家重點領域實驗條例，未來將鬆綁企業人才到學校指導，學校教授則到企業界交流，會優先以半導體產業為示範。

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