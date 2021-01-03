自由廣場》高速公路保持安全距離的理論與實際

◎ 張國財

依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，以使用人數最多的小型車為例，應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以二」，例如：時速八十（公里）的安全距離是四十（公尺），時速一百（公里）的安全距離是五十（公尺），餘類推；違反規定者，最高可罰六千元，駕駛人因此吃上紅單的，偶有所聞，也似乎引起一些反彈。

從安全的角度看：如果Ｂ車以時速ｎ公里、保持0.5n公尺的安全距離開在Ａ車之後，在Ａ車突然煞停或瞬間拋錨時，Ｂ車（未踩煞車）車頭撞上Ａ車車尾耗時一．八秒（由比例式一小時：n公里＝x秒：0.5n公尺可輕易算x=1.8）；然而實際上，Ａ車不可能馬上定住，即使故障拋錨也不可能秒停，所以，防止追撞前車的反應時間絕對超過一．八秒。當然，同一部轎車、在同樣的反應時間下，低速時比高速時煞停距離要來得短，超速行駛當然比不超速危險！

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再從路況的角度看：假設Ａ車車尾正通過高速公路南下Ｐ點處最外線車道，有以時速ｎ公里、保持0.5n公尺安全距離的Ｂ車尾隨在後，則Ｂ車車頭抵Ｐ點需時一．八秒（Ｂ車車尾通過Ｐ點，當然更在一．八秒之後），所以，理論上，高速公路南下Ｐ點最外線車道，最少需經一．八秒才有一部保持安全距離的轎車通過；一天下來，最多四萬八千部保持安全距離的轎車通過。準此，如果保持安全距離，在高速公路任何Ｐ點，三線道／四線道／五線道每天最多只能有北上十四萬四千部／十九萬二千部／廿四萬部保持安全距離的轎車通過（南下亦同）。可想而知，現在每天上高速公路的一百多萬輛次轎車，沒保持安全距離的恐為數不菲！這種現象能說錯在駕駛人嗎？

尤其是連假或年假的疏運高峰期，如果大家都規規矩矩保持安全車距，恐怕台北到高雄不是開五、六小時，或朝發夕至，而是今天早上出發、明天中午抵達就要偷笑了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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