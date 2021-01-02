自由廣場》性侵犯強制治療與精神病患監護處分 應統合規範

◎ 趙萃文

大法官十二月卅一日作出釋字第七九九號解釋，宣告刑法第九十一條之一第一項、第二項規定，及性侵害犯罪防治法第廿二條之一第三項規定，關於性侵害犯罪強制治療期間至再犯危險顯著降低為止，並不違反憲法比例原則與法律明確性原則，但認為少數個案長期強制治療有違憲疑慮，相關機關應於三年內檢討改進。

對性犯罪人實施刑法第九十一條之一的強制治療，在民國九十四年以前比照對少年犯感化教育（第八十六條）、對精神病患監護處分（第八十七條）規定最長執行期間為三年。在婦女團體極力爭取下，九十四年修法刪除這個最高上限。當時雖亦有討論刑法第八十七條監護處分是否亦比照拿掉最高上限，但在若干刑法學者極力堅持下，僅稍稍延長為五年，至此這兩個條文的命運走上了一條截然不同的路。刑法第九十一條之一性侵害行為人「須再犯危險顯著降低」為止才能釋放，也才有本號解釋聲請人認為自己涉犯強制猥褻僅判刑一年，但強制治療已達九年而不服釋憲。相對地目前精神病患則不管前案犯什麼罪，五年監護處分期滿即必須釋放，並不考慮其再犯危險是否顯著降低。

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台灣刑法長期繼受德國，歷次修法皆以模仿德國為範本。德國、台灣對於刑事不法行為，皆採取刑罰與保安處分雙軌制裁模式。德國刑法整合性侵犯強制治療及精神病患監護處分，針對性侵害犯罪適用第六十六條保安監禁，對精神病患適用第六十七條監護處分，其刑法第六十七條第二項規定：應予檢核的期間，若安置於戒治所為六個月；安置於精神病院為一年；安置於保安監禁為一年，在安置之執行超過十年後為九個月。由於德國故意殺人及強制性交案件增多，近來動用到保安處分的案件亦激增。整體而言，德國保安處分架構體例清晰並兼顧受監護、監禁人之人權，確有其可取之處。

本次大法官解釋基本上完全肯認現行刑法第九十一條之一強制治療之合憲性，但較少受媒體關注的刑法第八十七條監護處分，在鐵路警察被刺新聞熱度過後，又為輿論所忽略。已故刑事政策大師丁道源教授，在其教科書及演講中皆極力主張刑法監護處分應比照刑法第九十一條之一改為無限期；至盼以大法官本號解釋為契機，立法者能修法一併統合性侵犯強制治療與精神病患監護處分，以維社會安全網絡。

（作者為東吳、空大講師，輔仁大學法律系博士候選人）

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