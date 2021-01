◎ 張惠和

媒體報導,由於澳洲新南威爾斯州(New South Wales)州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)認為,繼續唱國歌「我們年輕又自由」這句歌詞,忽視了原住民數萬年的文化和遺產。她的觀點得到原住民和政治領袖的支持,促成這次國歌修改內容。於是澳洲今天起把澳洲國歌「前進,美麗的澳大利亞」(Advance Australia Fair)的第二段歌詞,「我們年輕又自由」(For we are young and free),改為「我們團結一致又自由」(For we are one and free)。

其實不僅澳洲修改國歌,之前加拿大總理、自由黨領袖賈斯廷.杜魯道(Justin Trudeau),為落實男女平等,也主張更改國歌「噢!加拿大」(O Canada)歌詞。二○一八年終於將原歌詞「在你們所有兒子的指揮下」(in all thy sons command),改為「在我們所有人的指揮下」(in all of us command)。

還有蒙古國,在一九九一年將國歌歌詞第二段裡,歌頌列寧、史達林、蘇赫巴托和喬巴山的歌詞刪除。蒙古國會在二○○六年七月又修改該國國歌歌詞,以紀念成吉思汗;修改後的歌詞一直沿用至今。

反觀台灣,面對這種國民黨黨歌當國歌的現象,卻沒有在位的政治人物願意登高一呼修改國歌,實在令人感到不解!

(作者為退休公務人員,新北市民)

