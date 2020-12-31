新聞線上》台灣可不是無敵鐵金剛

中國長江少年兒童出版社出版的「等爸爸回家」，內容美化中國防疫，意圖洗紅學童思想，這是中國「紅讀計畫」的一環。（資料照）

記者陳杉榮

走過長期戒嚴和白色恐怖，台灣人的「言論自由」得來不易，李登輝鼓吹「主權在民」，幾次政黨輪替，台灣變成一個對言論自由毫不設限的國家。弔詭的是，在戒嚴時期不敢出聲對抗不義，甚至附和黨國打壓異己者，現在竟化身成為「言論自由」的旗手，他們住在民進黨打造的堅固城堡裡頭，大罵民進黨迫害言論自由，他們不在意北京的滲透，政府若稍有防範，馬上露出一副「正義嘴臉」，捍衛起敵人的言論自由。

最近有一本童書，大家再次看到這些人的「言論自由」。中國長江少年兒童出版社出版的「等爸爸回家」，內容美化中國防疫，意圖洗紅學童思想，這是中國「紅讀計畫」的一環，民進黨立委質疑違反兩岸條例規定，要求文化部查處，本意在於防範。那些已不再聲援中國民主化，不敢批判香港版國安法，不理會受壓迫的中國維權律師，不關心「公民記者張展案」的正義使者，對民進黨可火大了，不客氣了，拿起言論自由出版自由的大刀亂揮一通。

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這本童書沒有那麼偉大，和出版自由根本沒有關係，台灣也不會因為這本童書就被中國統一，沒必要對一本童書進行思想審查，關鍵在於如同中共軍機天天擾台，中國在國際社會圍堵台灣一樣，這是全面滲透的一環，民進黨立委踢爆本案，不過是正告想要靠依附中國牟利者，請他們睜開眼睛，這裡不是北京的領地，台北還有一個「中央政府」，警告膽大妄為者，別奢想利用民主友善的環境，以為他們就可如入無人之境！

誠如文化部長李永得所言，面臨不友善國家的侵略，必須建築民主防禦工事。中共的鬥爭策略，不能鯨吞，那就蠶食，中國近年對於台灣媒體的紅色滲透及文化侵略，逐漸奏效，在美中全面對抗的局勢中，原來只在暗巷為中國集權政體擦脂抹粉的走卒，開始壯膽站上大街來，藉由言論自由和在野監督的包裝，公開唱起反美的調子，討北京主子的歡心。

台灣現階段防疫有成，經濟面也不錯，但台灣可不是無敵鐵金剛，罩門還很多，漏洞也不少，猶待補破網。同時也要問問，當中國政協主席汪洋在台上說教，是誰在台下聆聽訓誨？當政府對於中共的侵略做出防範，是誰在一旁訕笑？過去未曾挺身爭取言論自由，卻老是扛著鄭南榕出來消費，這樣的軟軟腰肢，一點也不高尚！

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