社論》亞洲盟友需要拜登定心丸

日本防衛副大臣中山泰秀日前呼籲拜登，堅定支持台灣以面對好鬥的中國，並稱台灣的安全是一道「紅線」。「華爾街日報」週一社評為此進一步稱：「如果拜登想讓美國的亞洲盟友安心，台灣是他的首個重大考驗」。中山泰秀的呼籲，應非即興之作。本月中旬，日本防衛大臣岸信夫與德國國防部長克朗普線上會談時，也邀請德國參與二○二一的美日聯合軍演。

明示台灣的安全是日本的一道「紅線」，這個動作隱含了狐疑與表態。狐疑，美國大選之後，菅義偉政府對美，開始不像安倍晉三對川普那般信任。表態，台灣之於日本，堪稱唇亡齒寒，萬一台灣不保，美日同盟動搖，日本必須自謀出路。這不能怪日本，因為川普對中政策旗幟鮮明，亞洲的盟友沒有懸念，積極配合印太戰略的鋪陳，包括台灣。但，隨著一月二十日逼近，拜登遲遲未對西太平洋亮牌，而以往拜登家族的中國關係啟人疑竇，導致這個區域的盟友難免左右為難。 煤炭、紅酒等對中出口正遭北京超高關稅懲罰，率先要求調查武漢肺炎源頭的澳洲似乎靠自己撐住。印度、越南兩個中國宿敵，日前透過視訊高峰會，擴大雙邊全面戰略夥伴關係，似乎也予人自求多福之感。

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類似的情況，其實也在台灣發生。美國大選之前，國、民兩個主要政黨，一個親美抗中，一個親美和中，親美是交集，雖然程度有別。但是現在，親美親中兩條路線，宛如在不同的跑道起跑了。ＡＩＴ處長酈英傑拜會盧秀燕，她當著媒體向這位大使表態反美豬，藍營一片叫好。江啟臣，則主席上任迄今閃躲ＡＩＴ唯恐不及。朱立倫岳父高育仁透過對岸論壇視訊，批評民進黨政府「親美抗中」讓兩岸情勢緊張。至於馬英九那些中國隊友，更因拜登勝出而「長中國威風、滅台灣志氣」。儘管來自民主、共和兩黨的訊息顯示，地緣政治的政策不會有劇烈變動，但台灣內部還是為之不安。以往，美國通過友台法案、重大軍售，小英政府無不公開致謝；如今，駐美機構改名「台灣代表處」一事，小英政府轉趨保守低調。台灣內部對拜登政府，儼然已經出現先期反應了。

美國的傳統盟友，最近的猶豫不決，不是沒有道理的。政權交接啟動、人事任命浮上檯面之際，除了跟菅義偉確認釣魚台屬於美日安保條約範圍，拜登本人迄今未對香港、新疆、台灣、南海乃至中印、中澳爭議明確表態。拜登倡言，聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力位置；要面對當今最艱鉅的威脅需要美國的參與及領導，但若只有美國單打獨鬥無法解決任一威脅。儘管如此，歐盟有自己的想法，緊鑼密鼓與中國談判簽署「歐中全面投資協議」。拜登，這位可能的領頭羊，心裡到底在想什麼，尤其是兒子杭特筆電門的陰影下，都讓美國的盟友不得不停看聽，以免退潮了被發現沒有穿泳褲。

面對「以武逼統」的台灣，即使不是最尷尬的盟友，也是其中之一。川普執政時期，戰略衝突強硬對中，民主台灣水漲船高，友台法案、對台軍售、高層訪台、自由航行、參與世衛、聲明台灣不是中國的一部分等等，與台灣內部的民主氣息同一脈動。在這種情況下，沉默的拜登成了未知數，主流民意、小英政府只能靜觀其變。「台灣代表處」，各界都樂觀其成，但是在這個節骨眼上，誰也不知道會不會變卦。這樣的不確定性，相較於中國威脅的確定性，一旦造成誤判的擦槍走火，甚至北京一意鋌而走險，而拜登團隊卻舉棋不定，真的是親者痛而仇者快。所謂的戰略模糊，過去幾年川普走向清晰，有益於台海穩定與區域安全，如果拜登重歸模糊，中國威脅卻日益清晰，增加的恐怕是風險。這，也是拜登政府要取信盟友的試金石。

中國，台灣，幅員與人口差距甚遠。不過，武漢肺炎照明了新的事實，台灣不僅是民主典範、可信賴的供應鏈，而且具有自我防衛的決心。以往，國際主流每每重中輕台，主要基於國家規模的絕對比較。其實，台灣的小而美、創意、堅韌，在過去數十年，早已有目共睹。二○二○武漢肺炎年，「彭博」專欄作家直稱「這一年在台灣的日子簡直正常得荒謬」。不僅正常生活，在新冠病毒蔓延中，台灣堅持民主、專業防疫、經濟穩定、科技產能、活動如常，以及在中國武嚇下行動聲援香港，宛如不可思議的香格里拉。這樣的台灣，是不是國際所需要的正能量？是不是台美互相需要在擴大？深值拜登政府以新思維來衡量。

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