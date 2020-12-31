自由廣場》警官小偷大問題

◎ 張淑中

日前媒體報導，設有門禁管制與員警站崗的台中市警察局多處辦公室，近兩個月來屢傳竊案。雖然失竊的都是不值錢的小東西，包括普洱茶、線香、冷凍水餃、茶葉禮盒等；但令警方震驚的是，竊賊竟然是局內承辦反恐業務的二線三星張姓警官。由於本案竊賊大膽到包括侵入副局長室打開抽屜取物，屬於重大違紀與違法行為。目前警方已將張員依持有贓物、竊盜等罪嫌移送法辦，未來不排除再記兩大過免職。

台中市警察局這起不名譽事件，除了顯示警方的紀律有待加強與檢討，更暴露出一個嚴重問題，即張姓警官的心理狀態是否健全？平日工作是否壓力太大，而必須藉由刺激的行為來紓壓？此因張員原本是二線二星的警務員，上月才升任二線三星的警務正，未來前景看好，有無必要冒風險去竊取同僚的馬克杯等小物品而斷送前途？

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據悉，現年三十七歲的張員任職警界十五年，過去在台北市的積分頗高；同事說，張員的自我觀念強，個性孤僻，屬於獨來獨往的獨行俠，私下極少與同事互動，但張員在公務上很專注，且所承辦的業務品質甚高。由以上訊息研判，張員並非是怠忽職守、工作散漫之人，有可能是心理上生了疾病，導致認知錯誤、觸犯法律。

而上述因外部工作壓力與內在心理不協調的現象，導致盜竊成癮或強迫症的行為，其實國內外的案例很多。但是當事人往往缺乏病識感，或是明知心理有病，卻礙於情面不願就醫診治。

總之，此次台中市警局的特殊竊案，恐不能只單純認定當事人係因貪小便宜而犯案，也絕不是將涉嫌警官送辦與記過、撤職即能解決問題。未來權責單位除須加強員警的法治教育，恐更應針對本案瞭解問題發生的真正根源所在。

（作者為中華民國犯罪矯正協會法律顧問、宏國德霖科技大學講座教授）

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