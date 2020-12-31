自由廣場》十二月可以，為什麼二月不行？

◎ 劉瑩

最近英國班機抵台，有人硬扯武漢包機，真的應驗了「好了瘡疤忘了痛」。在此幫這些人喚醒一些記憶：

第一，英國的資訊透明度，中國能比嗎？比如這次，英國一發現變種病毒，儘管只是R0值較高，其他資訊尚未確定，還是馬上警告其他國家。反觀中國，一個肺炎病毒傳染了兩個月，被逼之下才不甘願地承認。

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第二，二月時，全球防疫物資大缺貨，台灣也只能一次購買兩個醫用口罩，一整條街口罩到處完售。可是，現在誰家裡沒有兩、三盒口罩存量？當時酒精也缺貨，但這個月去大賣場，一整瓶酒精只要七十九元，雙鋼印口罩一盒只要一九九元，還有粉紅色可選呢！

第三，最重要的，一開始面對的是完全未知的病毒，比如潛伏期、臨床表現、傳染性、死亡率、Ct值、感染期有多久、飛沫傳染或更嚴重的空氣傳染等，都沒人能確定。中國的李文亮醫師揭發感染時，連他都以為是ＳＡＲＳ捲土重來。三、四月間美國疾病管制局期刊《新興傳染病》曾發表一篇研究，指出新冠病毒的R0值（一個感染的人，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數）中位數為5.7，不只高於ＳＡＲＳ，甚至是小兒麻痺（R0值為4.9）、天花（R0值為5.2）等級的！但最近更新的資訊，新冠肺炎的R0值是一點多到三點多。

從二月到十二月，全球累積了幾千萬個感染資訊，美國ＣＤＣ做出明確的歸納，比如飛沫感染，比如潛伏期幾乎都不超過十天，發病後十天，陽性也幾乎沒有感染力等，才讓我們吃了定心丸，確認十四天加七天加口罩是最有效的防堵方法。但這些重要的資訊，二月份時，都沒人知道。

最近，連防疫不錯的韓國都爆出每天上千名無法溯源的社區感染，台灣這半年，只有一起完全可溯源的本土感染，這不是運氣好，是源自於一開始的過分小心，半猜半做，在一些重要的關鍵上做對了，才有今天堪稱舉世稱讚的防疫成果。一些人用新出來的資訊質疑「十個月前為什麼不放寬一點」，可笑至極。倒是台灣的防疫團隊，明明世界第一忙，一個挑戰一個挑戰的挺住，卻還得應付名嘴不求甚解的口水，以及醬缸文化人的不厚道，令人痛心！

（作者為醫師，台北市民）

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