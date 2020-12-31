自由廣場》晚點上學？何不讓地方、校方決定！

◎ 張惠博

最近，有網友在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改成上午九時三十分開始，連署通過附議門檻。提案者認為，學生太早到校（大多是七時三十分），普遍睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的狀況，延後上學時間，能讓讀書效率加倍。教育部二十六日表示，由於涉及地方政府權責，研處後將於二個月內回應。

學生欲在七點半準時到校，除非住在學校附近，否則得提早出門，倘若平均路程半小時，則得在上午七點出門，往前推則最遲需在六點半起床。因此，若欲睡滿八小時，夜晚得在十點半之前就寢。可是，由於寫不完的作業、溫不完的書，以備隔日的測驗，國三、高一學生，經常得忙到半夜，以致睡眠嚴重不足。日復一日，年復一年，對於青少年成長不無影響。

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教育部對於未來國高中到校的時間會做何決定，目前尚難知悉，惟若能開放各縣市政府自行決定，將會是教育多元化的起點。

其實，自九年一貫課程改革以來，即大力推動校本課程（School-Based Curriculum），以及校本專業成長（School-Based Professional Development）計畫，若能做好這二項，學校教育才能顯現特色。因為山區、海邊的學校，學生的生活經驗，一定有很大的差異，若學習內容與其學生的生活經驗發生連結，這是何等美妙的事情！例如：中山大學即曾利用海軍廢棄宿舍變身社會開創基地，讓師生瞭解旗津傳統舢舨船，除保存傳統技藝外，也開發新的船型以及DIY手作船模型，深具教育意義。

台灣幅員不大，但是，由北到南氣候環境不同，城鄉的生活型態更是各異其趣。這次網友對於國高中的上學時間提案，正可作為「民主與教育」的試金石，不僅各縣市可自行決定，甚至各校也有別，讓學生或家長有機會，共同做出選擇與負責任的決定。

（作者為彰化師範大學前校長）

晚點上學 有科學依據

◎ 黃惟冰

近期有網友發起連署，希望國高中的上課時間延後開始，從上午七點半，改到九點半。這樣的提議，有科學根據。

第一，青少年每天分泌褪黑激素的時間，比成年人來得晚。換句話說，比成年人晚睡，對於青少年來說，相當程度是內分泌使然。

第二，根據美國國家睡眠基金會「National Sleep Foundation」研究，不同年齡層的人類，每天需要的睡眠時數也不一樣。例如，剛出生的嬰兒，每天需要的時數介於十四至十七小時；六至十三歲的兒童，則需九至十一小時；十四至十七歲的青少年，則需八至十小時；至於六十五歲以上的老人，僅需七至八小時。

第三，許多研究也指出，如果青少年睡眠不足，不僅降低學習效率，也容易造成近視。同時，生長激素的分泌也會受到影響，導致長不高等後果。簡單來說，睡不飽，就可能學不好，長不好。

事實上，早在二○一四年，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）就曾公開建議，為讓青少年獲得足夠的睡眠，中學生的上課時間應往後調整。目前，美國、南韓的時間為上午八點半，日本、英國、澳洲、加拿大等，則為上午九點。台灣的七點半，可說是「名列前茅」，但未必就好。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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