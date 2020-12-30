自由廣場》觀光慘業轉型的三契機

◎ 簡金海

COVID-19肆虐全球，帶給人類世紀大災難，觀光業的航空公司與旅行社受創最為慘重。回顧歷史每逢庚子年總是動盪不安，一三四八年歐洲大瘟疫造成近半歐洲人死亡，但也絕處逢生，促成文藝復興在佛羅倫斯誕生。易經曰：「否極泰來」，台灣觀光旅行業只要有創新，順應時代潮流並做好轉型準備，秉持台灣水牛刻苦耐勞的精神，來年必能「牛轉乾坤」再創榮景。

以下三項略抒個人淺見，提供參考。

一、大力宣揚台灣是全球最安全旅遊寶島：

因應氣候變遷，節能減碳將成為觀光主流，交通部長林佳龍表示，明年為台灣自行車旅遊年，後年是鐵道觀光旅遊年，並且強調當務之急除了振興旅遊之外，須儘速促進產業轉型與升級，把台灣打造成世界觀光島，達到觀光立國目標。

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二、創新轉型順應世界數位經濟科技化的潮流：

由於疫情期間邊境關閉，全球各大航空公司紛紛裁員倒閉之際，華航、長榮改客機為貨機，應變得宜，業績逆勢成長。仿此，旅行社面對數位化、科技化的時代挑戰，業者勢必要精簡人事，縮小辦公室空間，節省費用，並朝多元化經營。「在家辦公」身兼數職的SOHO族將會愈來愈多，蔚為風潮。

三、修訂過時觀光條例獎勵青年加入地方創生：

國發會為了國土宏觀規劃，大台北人口減壓，縮短南北城鄉差距，獎勵青年返鄉加入「地方創生」，訓練有素的旅行社專業人員，可以把握良機返鄉創業，經營地方特色觀光、新農業、農產品、特產行銷。

半世紀前制訂的發展觀光條例，不合時宜的法規應予修訂，其中導遊人員管理規則第三條：「導遊人員應受旅行社之僱用，始得執行導遊業務」，從業導遊均認為，此與目前網路商業經營模式嚴重脫節，應予鬆綁，給導遊更多自由揮灑的空間，爭取更多外國觀光客、友人來台觀光，如此相互合作，互蒙其利。

目前地方創生實施過程中，對地方小旅行鬆綁一些法規，例如經營業者不必具備旅行社登記，解說員不須有導遊執照等，有助地方「農村生態體驗」、「部落文化體驗」等特色觀光產業發展，成為吸引外籍觀光客的亮點。

自由經濟市場，政府只要做好基礎建設，愈少插手愈好，誠如已故美國雷根總統所說，最怕聽到有人跑來跟你說：「我來自政府單位，是來幫你忙的。」

（作者是資深導遊）

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