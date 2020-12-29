自由廣場》什麼是習近平的發展利益？

◎ 施雅軒

十二月廿六日習近平以「主席令」發佈新修正「中華人民共和國國防法」，其中最引人注意的，莫過於「發展利益」的加入，也開始引起大家動腦猜一猜，這句大白話「發展利益」，到底是什麼？

舉例而言，在第一章「總則」第二條適用性上，原有「保衛國家的主權、統一、領土完整和安全所進行的軍事活動」，就被改成「保衛國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益所進行的軍事活動」，而第八章「國防動員和戰爭狀態」第四十四條，原有的「中華人民共和國的主權、統一、領土完整和安全遭受威脅時」，就被改成「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時」，難怪大家抓破腦袋，也得猜出能與「主權」相提並論的「發展利益」，具體體現是什麼東西。

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這個時候有人又想起是否針對台灣而來，尤其針對二十七日美國川普總統所簽署的「台灣保證法」予以反制，這也許想得有點遠了，中國政府每天喊的「國家主權」殺聲震天，在既有的國防法當中，早就將台灣視為眼中釘，那「發展利益」到底是什麼呢？也許可以想想誰阻礙中國的「發展利益」，非得動用解放軍，「新冠肺炎」是嗎？「金融危機」是嗎？答案也許出乎人們意外的簡單！

（作者是高師大地理學系副教授）

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