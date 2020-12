自由廣場》台灣從未是中國的一部分—2020年最佳禮物

◎ 黃天麟

又是歲末了,今年對台灣而言是充滿驚豔的一年,經濟成長率估可達二.五八%,傲視全球,同時有效阻擋了武漢肺炎蔓延,成為全球防疫楷模。然而,最大的亮點是十一月廿日美國國務卿龐皮歐的一句話:「台灣從未是中國的一部分(Taiwan has not been a part of China)」,讓過去「一中政策」的模糊地帶一筆勾銷,從此「讓世界看見台灣」、「認識台灣」。

國人應皆從平面媒體親眼看到香港黃之鋒等人被判刑入獄,及報紙創辦人黎智英被羈押,被以鐵鍊纏腰鎖手押送法庭的情景,看見「做為中國人的悲哀」。一九九七年七月一日中國與英國簽署「中英聯合聲明」,結束了一百五十三年的英治,中華人民共和國政府稱此為「回歸」,但「回歸」卻注定今日香港的悲慘命運。

「回歸」帶來災難不是香港特例,一九四五年台灣「回歸祖國」,同樣帶來人類史上最不人道的殺戮與高壓統治,數以萬計的台灣青年菁英被消失,並在台灣實施了三十八年又五十六天的人類史上最長戒嚴。這場政治浩劫起源於二次大戰,盟軍對台灣歷史的一知半解,誤派中華民國蔣氏軍隊來台接受日軍投降。從此就「鳩佔鵲巢」中華民國以軍事力量盤據台灣至今,把台灣與中國糾葛在一起,讓北京視「台灣是中國不可分割的一部分」,也是近七十多年纏繞台灣政治地位的元凶。

事實也是「台灣從未是中國的一部分」。台灣曾經是滿洲清朝的殖民地,一六二四年荷蘭在台灣建立了第一個統治政權。爾後歷經滿清入關征服中國、明滅;清征服台灣,日清戰爭,清將台灣割讓給日本;辛亥革命,中華民國繼承清之版圖與人民,但當年台灣已是日本領土,當無繼承之問題;日美戰爭,日本戰敗,放棄台澎主權,一九五一年舊金山和約、一九五二年台北和約都未提及台灣主權之歸屬,而此次美國國務卿之一句「台灣從未是中國的一部分」,可說釐清了有關台灣主權的烏雲。

傾中學媒說:「台灣是下一個香港」。龐皮歐的一句話否定了這一切。國人應從香港記取教訓,認清「台灣從未是中國的一部分」對台之重要性。北京「國家統一法」已箭在弦上,但主權在台的台灣絕非中國「國家統一法」所涉及之範圍,「武統」是誤導性言詞,中國攻台不是「武統」而是「侵略」,必受全球譴責。

「台灣從未是中國的一部分」,是二○二○年蒼天送給台灣的最寶貴禮物,台灣再也不可能是下一個香港。我們(尤其現任政府)要好好珍惜,繼續為台灣主權之確立、永續發展及自由民主努力,保衛台灣。

(作者是前國家安全會議諮詢委員)

