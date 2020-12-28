社論》做對事情是對台灣最好的回報

紛擾多時的美國萊豬進口議題，上週四在執政黨的席次優勢下，以表決方式通過九項行政命令及相關法案，確定明年元旦起開放輸台。雖然表決失利的國民黨仍然宣示將戰線拉長至明年八月的萊豬公投，並發起「割萊委」等政治抗爭；但是，吾人可以預料，萊豬進口將如當年馬政府開放美牛進口一般，很快就會塵埃落定，不再成為台灣社會恐懼與對抗的焦點。

開放美豬美牛進口，不只落實公平貿易的精神，更具有打開與美國協商雙邊貿易協定，及參與區域整合大門的戰略意義。故而，近日多位美國參眾議員連署一項決議案，呼籲美國政府與台灣洽簽自由貿易協定（FTA），認為美台更緊密來往對雙方與印太區域的安全與經濟成長都有助益。同時也籲請即將上任的拜登政府應以台灣的貿易協定做為首要任務。美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第十大貨物貿易夥伴。由此可見，開放美豬進口雖然沒有明文的交換條件，但是透過此舉為台美關係升溫，強化雙邊經貿往來，已然成為兩國官方隱而未宣的默契。尤有甚者，台灣消費者的權益與健康並未被犧牲，有關萊豬的食安疑慮，其實都可在科學研究與有效管理下得到釐清。如此一來，在野黨那種無限上綱，只問黨派不論是非的抗爭歹戲，應該可以休矣。此因朝野合作，共同為台灣打拚，才是今年台灣的主旋律；違逆此一主流民意，必將遭到國人的唾棄。

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美豬進口可以在確保食安與國家利益上得到雙贏，再度凸顯執政者對於對的事情，必須具有雖千萬人吾往矣的堅持與使命感，才能帶領國家突破重重難關，創造民眾的最高福祉，最終得到人民的支持與正確的歷史評價。尤其，台灣的防疫成功，以及在美中貿易戰中成為贏家，在在印證政府堅持做對事情，不為少數人的非理性抗爭而瞻前顧後、猶豫不決，仍然超前部署的重要性。以防疫而言，牽涉到強制隔離、檢疫、維持社交距離，甚至封城、鎖國，對一般民眾的日常生活與商業運轉，均會有嚴格的限制，甚而侵犯民眾的自由與隱私，因此台灣在疫情初起之際，指揮中心的種種超前部署作為，亦遭到以藍營人士為主的批判、反對。尤其，本是單純公衛領域的防疫議題，在台灣卻不可避免地陷入統獨之爭，部分親中人士刻意忽視中國起源的武漢肺炎之嚴重性，或是呼籲台灣捐贈中國本身不足的口罩，否則就是「沒有人性」、「狗官」；或者力主兩岸航線仍應全面維持，台商回台不必隔離等，甚至要求台灣採購安全堪虞的中國疫苗等，種種奇談怪論，不一而足。目的只有一個，就是歌頌中國的防疫，企圖將其由加害者妝扮成被害人，最後甚至是全球疫情的救世主。幸而，指揮中心完全以醫學專業為考量，不受這些意在言外的政治動作所動搖，仍然按部就班，嚴格把守防疫關卡，加上民眾的自律與良好衛生習慣，才締造舉世稱譽的防疫成功故事。

再就美中貿易戰爭端論之，台灣成為贏家的重大關鍵在於擁有半導體的核心技術與完整的產業供應鏈，才使台灣跳脫以往過度依賴中國的困境，重現台灣的光輝。而半導體之所以沒有像其他外移的台灣產業，遭到中國的抄襲、模仿、複製，以致被崛起的紅色供應鏈所取代，必須歸功於當年「八吋晶圓登陸論爭」時，主張半導體攸關國安，先進製程根留台灣的論者，成功挫敗全面西進派，方才為台灣留住高科技產業的香火，建構起台灣的「矽盾」。而缺乏台灣的技術挹注，中國縱然集資上兆人民幣，並且以各種優惠、補貼加持，其半導體產業依舊不成氣候，復以受到美國的制裁，導致華為、中芯國際及一些重要軍工企業潰不成軍，讓「中國製造二○二五」為之夢碎。

台灣價值在疫情與美中貿易戰中重現，並非僥倖所致︰一方面出乎於人民與企業的努力，一方面則來自執政者的正確決策與執行力。這兩方面都得之不易，尤其，在政客常以選票做為最高考量，習慣屈從於民粹壓力之際，執政者若非具有高度的理想性，不畏反對者的造謠抹黑，則很難將對的事情堅持到底，變成具體的政策。不過，理想的貫徹不懈，終究會獲得回報；台灣防疫成為世界典範，半導體更是全球產業兵家必爭之地，則是執政者做對事情的報償。有了這些美好的回報，政府除了美豬美牛進口之外，應該更有信心去推動更多的改革吧！

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