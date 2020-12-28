自由廣場》美國制裁中芯 劍指華為

◎ 楊宗新

由我國世大積電（已遭台積電併購）創辦人張汝京赴中國大陸創設的中芯國際，近日遭美國列入實體清單，美國籍企業欲出口、其他國籍企業欲再出口（出口利用美國原料、工具製成的產品）前，必須獲得美國政府許可。與中芯同時列入實體清單的，另有七十多家中國、俄羅斯、德國、法國等國企業，其中中國企業占六十家。

這波制裁，是自去年五月美國將華為列入實體清單，進而開啟美中科技戰後，第三波制裁行動。前兩波制裁，總計將一百五十多家企業列入實體清單，但這些企業均與華為有上下游供應鏈關係，顯示華為才是美國主要的打擊目標。相較之下，本次受制裁的企業，產業型態多元，除中芯是半導體業者外，DJI是無人機製造商，其他業者更分布於多個不同產業，令人較難捉摸美國本次制裁的用意。

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自今年八月第二波制裁後，美國已不再展期對華為供貨的臨時許可證，主要的晶片供貨商，如果我國的台積電、聯發科，南韓的三星、海力士，美國的高通及大陸的中芯等，紛紛向美國申請供貨許可，但均未過關。中芯遭制裁的原因，可能在於美方擔心，即使中芯未取得供貨許可，仍會與華為暗盤交易，於是索性也將其列入實體清單。但這樣想法屬於臆測，為了有更合理的解釋，乃臚列其他不同產業的企業，並以有違美國國家安全、外交利益為由，悉數列入實體清單後續的發展，有兩種可能。第一種是，美國依然將打擊目標瞄準在華為，制裁中芯，只是為避免中芯使用美國的生產工具、程式，製成晶片後再向華為販售；另一種是，美國有意提升科技戰的層次，從先前僅針對中國擁有優勢的5G技術製造業者華為進行打擊，延伸到中國尚處於萌發階段的半導體產業。以目前川普任期只剩不到一個月，通過法案的目的應是鞏固施政成果，而非再添爭議的政治慣例來看，應以第一種可能性較大。

中芯近年透過挖角我國IC人才，在國際市場擴展速度驚人。本次遭受制裁，無論對於台積電，乃至我國整體經濟而言，都是好消息，也是我國確保半導體技術優勢能夠持續領先的重要契機。

（作者為公務員，台中市民）

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